По словам главы польского МВД Кервинского, граждане Украины с просроченными паспортами будут подлежать временной защите, как и все украинские беженцы.
Польша пообещала не депортировать украинцев без паспорта
Польша не будет депортировать граждан Украины с просроченными паспортами, заявил глава польского МВД Марцин Кервинский в эфире телеканала TVN24 в пятницу, 26 апреля.
По его словам, люди с документами с истекшим сроком действия будут подлежать временной защите, как и все остальные украинские беженцы.
«Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня», - сказал Кервинский.
Он добавил, что Польша будет охранять права украинцев и никому не передаст их персональные данные, в том числе Украине.
Ограничение консульских услуг для украинцев призывного возраста
С 23 апреля МИД Украины перестал оформлять документы в зарубежных консульствах своим гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Также было объявлено, что украинцам призывного возраста не будут выдавать загранпаспорта.
Это связано с новым законом о мобилизации и желанием Киева увеличить численность армии.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что правительство в Варшаве готово помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, уехавших из страны после начала полномасштабного российского вторжения.
В чем именно будет заключаться эта помощь, он не уточнил, сказав лишь, что «любая поддержка возможна».
Украинские мужчины в ЕС
После сообщения МИД Украины о прекращении оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста 24 апреля сотни украинцев, разгневанные решением Киева, столпились в Варшаве у закрытого паспортного стола.
Власти Германии заявили, что украинцы смогут оставаться в стране и после истечения срока действия документов.
Предоставление или продление украинским беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает непременное наличие у них действующего паспорта, указал в ответе на запрос DW представитель берлинского сената, то есть правительства Берлина, имеющего статус одной из 16 федеральных земель ФРГ.
По его словам, главное, чтобы у немецких властей была возможность установить личность человека хоть каким бы то ни было образом.
По оценке Брюсселя, на начало 2024 года в странах ЕС находилось около 4,3 млн граждан Украины, из них около 860 тысяч - мужчины.