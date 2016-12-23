Из торгового центра в Москве эвакуировали 200 человек

26. Декабрь 2016 11:35
Примерно 200 человек эвакуированы из-за небольшого пожара в торговом центре на юге Москвы, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс- службе столичного ГУ МЧС РФ, площадь возгорания составила 5 кв. м, сообщает ТАСС.
"Пожар произошел в подсобном помещении в торговом здании на улице Ленинская Слобода. Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали возгорание, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
На месте происшествия работают эксперты, которые устанавливают причину возгорания.
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