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Из торгового центра в Москве эвакуировали 200 человек

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Примерно 200 человек эвакуированы из-за небольшого пожара в торговом центре на юге Москвы, пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в пресс- службе столичного ГУ МЧС РФ, площадь возгорания составила 5 кв. м, сообщает ТАСС.

"Пожар произошел в подсобном помещении в торговом здании на улице Ленинская Слобода. Прибывшие на место ЧП сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали возгорание, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают эксперты, которые устанавливают причину возгорания.

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