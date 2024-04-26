Студия Postimees: нешуточные суммы – почему штрафы вырастут сразу вдвое?

Размер штрафов и госпошлин:

Сейчас штрафная единица – 4 евро, с 1 января 2025 года – 8 евро. Штрафная единица за превышение скорости увеличится с 5 до 7 евро (в 1,4 раза), в марте 2022 года ставка повысилась с 3 до 5 евро.

Госпошлина за оформление ID-карты вырастет c 30 до 45 евро, новый паспорт обойдется вместо 45 евро в 60. Госпошлина за регистрацию брака повысится с 30 до 70 евро, за развод – с 50 до 90 евро.

Максимальный штраф за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро, штраф безбилетникам вырастет с 20 до 40 евро.