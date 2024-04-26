Со следующего года административные штрафы вырастут вдвое, дорожные штрафы – почти в полтора раза. Заметно подорожает и оформление документов. Чем это обусловлено? Почему именно сейчас?
Студия Postimees: нешуточные суммы – почему штрафы вырастут сразу вдвое?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель правовой комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец.
- О каких штрафах идет речь?
- Что подорожает вдвое? Проезд без билета, штраф за неправильную парковку?
- Оправданно ли удвоение суммы наказаний?
- Сколько проступков это позволит предотвратить?
- Предусмотрены ли исключения?
- Как будут штрафовать за превышение скорости?
- Во сколько обойдется оформление документов?
- Какие еще госпошлины могут повыситься?
- Когда Рийгикогу примет законопроекты?
Размер штрафов и госпошлин:
Сейчас штрафная единица – 4 евро, с 1 января 2025 года – 8 евро. Штрафная единица за превышение скорости увеличится с 5 до 7 евро (в 1,4 раза), в марте 2022 года ставка повысилась с 3 до 5 евро.
Госпошлина за оформление ID-карты вырастет c 30 до 45 евро, новый паспорт обойдется вместо 45 евро в 60. Госпошлина за регистрацию брака повысится с 30 до 70 евро, за развод – с 50 до 90 евро.
Максимальный штраф за проступок увеличится с 1200 до 2400 евро, штраф безбилетникам вырастет с 20 до 40 евро.