Фото: вор угнал машину и разбил ее вдребезги

В воскресенье, 25 декабря, днем в Центр тревоги поступило сообщение, что в Выру в деревне Меэгомяэ ночью пропала припаркованная у дома машина BMW.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что во время выяснения обстоятельств происшествия оказалось, что та же машина ночью в деревне Меэгомяэ возле кабака врезалась в дерево. Никаких улик или свидетелей на месте ДТП не было.

Полиция начала расследовать обстоятельства произошедшего.

Хозяин автомобиля опубликовал сообщение с фотографией машиной в группе «Märgatud Tallinnas» в Facebook, где написал, что машина была украдена рано утром примерно в 3-4 часа.

«Тебе нет смысла идти в больницу и не хочу верить, что ты мог выбраться из этого случая без травм. Дай о себе знать, поскольку рано или поздно тебя так и так найдут, не усложняй все для себя. Кто хочет, может поделиться, а кто хочет запасные части от автомобиля, может связать со мной через пару недель, когда полиция закончит проводить следственные работы с машиной», - написал владелец BMW.