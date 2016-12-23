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Mozilla прекратит поддержку браузера Firefox для нескольких операционных систем Windows

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Компания Mozilla, занимающаяся разработкой популярного браузера Firefox, намерена прекратить выпуск обновлений безопасности браузера для устаревших операционных систем Windows XP и Vista осенью будущего года.

Сообщение об этом было опубликовано в блоге Mozilla.

Как отмечается в релизе, Firefox остается одним из немногих браузеров, который по-прежнему поддерживает Windows XP и Vista. При этом в середине будущего года разработчики намерены оценить число использующих Firefox владельцев ПК под управлением этих ОС, и после сбора этих данных будет названа точная дата прекращения поддержки XP и Vista.

В то же время представители Mozilla настоятельно рекомендуют пользователям перейти на более свежие версии Windows и напоминают, что без регулярных обновлений безопасности владельцы устаревшего ПО рискуют стать жертвами киберпреступников, знающих об уязвимостях.

Напомним, что сама Microsoft официально прекратила поддержку ОС Windows XP для частных пользователей еще в апреле 2014 года, а основная поддержка Windows 7 была прекращена в январе 2015 года, однако компания пока что продолжает выпуск обновлений безопасности для этой ОС.

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