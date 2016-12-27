Эрдоган обвинил коалицию во главе с США в поддержке ИГ

"Они обвиняли нас в поддержке ИГ. Сейчас они сами помогают террористическим группировкам, включая ИГ, Отряды народной самообороны (боевое крыло Курдского верховного комитета), "Демократический союз" (левая партия, основанная сирийскими курдами)", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

"Это совершенно очевидно. У нас есть подтвержденные данные с иллюстрациями, фотографиями и видео", - добавил он.

В конце 2015 года в период обострения российско-турецких отношений из-за сбитого бомбардировщика Су-24 Москва неоднократно обвиняла турецкие власти и лично Эрдогана в участии в нефтяных сделках с боевиками "Исламского государства", однако турецкий лидер тогда отвергал обвинения и обещал уйти в отставку, если они будут доказаны.

Международная коалиция под эгидой США ведет борьбу с ИГ - главным образом, с помощью авиаударов - в Сирии и соседнем Ираке. Представители США и стран коалиции пока не прокомментировали заявления Эрдогана.