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WP: Белый дом готовит ответные меры за вмешательство России в выборы

Rus.Postimees.ee
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Администрация президента США готовится объявить санкции и ответные меры за возможное вмешательство России в избирательный процесс в США в 2016 году. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на анонимные источники. 

В настоящий момент Белый дом находится на финальном этапе разработке ответных мер, публичная часть которых, как ожидается, будет объявлена на этой неделе, сообщает Газета.ru.

Речь идет и о дипломатических мерах наряду с экономическими санкциями. Кроме того, по данным газеты, администрация американского президента готовит тайные кибероперации против России.

Американские власти ранее обвинили российскую сторону во вмешательстве в выборы президента США. Россия, в свою очередь, данные обвинения опровергает.

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WP: Белый дом готовит ответные меры за вмешательство России в выборы
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