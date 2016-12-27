WP: Белый дом готовит ответные меры за вмешательство России в выборы

В настоящий момент Белый дом находится на финальном этапе разработке ответных мер, публичная часть которых, как ожидается, будет объявлена на этой неделе, сообщает Газета.ru.

Речь идет и о дипломатических мерах наряду с экономическими санкциями. Кроме того, по данным газеты, администрация американского президента готовит тайные кибероперации против России.

Американские власти ранее обвинили российскую сторону во вмешательстве в выборы президента США. Россия, в свою очередь, данные обвинения опровергает.