Хотите купить шведский хутор? Поезжайте в Вырумаа

Внешне дом вполне хорош. В восьмидесятые годы там находилась база отдыха одного предприятия. В этом году весь комплекс приведен в порядок, но внутри дом требует большого ремонта.

Фото: KV.EE

На первом этаже имеется: большая гостиная, открытая кухня-столовая и уголок для отдыха с камином. Из столовой выход на веранду с видом на озеро.

Фото: KV.EE

На втором этаже просторный холл и четыре комнаты.

Фото: KV.EE

В дополнение к особняку в комплекс входит двухэтажное здание с гаражом и подсобными помещениями.

Подробную информацию и фотографии найдете на странице KV.EE.