Фото: в джунглях Бразилии нашли изолированное от внешнего мира племя индейцев

Изображения в высоком разрешение, снятые с вертолета бразильским фотографом Рикардо Стакертом, открывают уникальное представление о жизни коренного населения, живущего в полной изоляции в глубине амазонских джунглей. Журнал National Geographic опубликовал некоторые фотографии, пишет "Моя планета".

«Я чувствовал себя художником из прошлых столетий. Подумать только, что в XXI веке все еще есть люди, не имеющие никакого контакта с цивилизацией и живущие как их 20000-летние предки. Это сильная эмоция», — рассказал фотограф.

Документирование жизни индейцев пролило свет на некоторые особенности их быта. Антрополог Хосе Карлос Мейрелеш, изучавший коренные племена Бразилии более 40 лет, отметил, что туземцы из амазонских джунглей применяют красители для украшения тел и по-разному стригут волосы: «Можно увидеть, что у них есть множество стилей. Некоторые, например, выглядят как панки».

Племя, которое было запечатлено с вертолета на прошлой неделе, меняет свое местоположение каждые четыре года. Туземцы словно движутся по кругу. Впервые их заметили в 2008 году. Тогда они обстреляли из луков нависший над ними вертолет с учеными.

Стакерт прибыл в западный амазонский штат Акри в начале декабря. Во время облета территории близ границ Перу они заметили обнаженных представителей таинственного племени. Люди на земле удивились появлению крупной и шумной «летающей птицы», но не испугались, а проявили любопытство, отметил фотограф.

«Обитатели леса» выглядели здоровыми, рядом с их жилищами находились посадки с кукурузой, маниоком и бананами, способными прокормить от 80 до 100 человек. Мейрелеш считает, что численность племени превышает 300 человек.

В отличие от других регионов бразильской Амазонии, штат Акре соблюдает строгий контроль над лесами и оберегает коренных жителей. Их жизням, кажется, ничего не угрожает, однако в джунглях через границу, в Перу, промышляют незаконные лесорубы, золотоискатели и наркоторговцы — одни из виновников исчезновения коренных племен. Если бы не случайность, жителей амазонских лесов могло бы не стать еще до того, как ученые их обнаружили.

Хотя туземцы и сторонятся контактов с посторонними, племена в истоках рек Энвира и Умайте давно научились использовать стальные инструменты. Например, еще в 1910 году появились свидетельства, что индейцы совершали набеги на поселения, вооруженные мачете и топорами. Орудия предназначены не только для охоты, но сельскохозяйственных нужд. Поскольку племя никогда не поддерживало контакты с внешним миром, его название неизвестно ученым. Бразильские чиновники называют их «изолированными индейцами верхнего Умайте».

Фотографии можно посмотреть здесь.