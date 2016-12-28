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Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

Елизавета Фомина
Елизавета Фомина
репортер
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Читатель Rus.Postimees купил в Maximarket упаковку сосисок и, к своему удивлению, обнаружил на одной из них отчетливые следы зубов.

"Сегодня достали из запечатанной упаковки Rannarootsi EHE обкусанную сосиску. Интересно, что производитель может сказать нам о том, кто и зачем кусает сосиски в ходе изготовления?" - спрашивает Александр.

Как уточнил Александр, сосиски были куплены в Тарту 23 декабря в находящемся в торговом центре Eeden магазине Maksimarket.

Мы обратились за комментарием к руководителю отдела маркетинга Rannarootsi Ингрид Принстал.

"По фотографии мы с руководителем по производству пришли к выводу, что мы имеем дело со сдавливанием, возникшим в процессе производства. Сосиску никто не кусал", - подчеркнула она, добавив, что Rannarootsi готов предоставить читателю небольшую компенсацию.

"Мы с радостью пообщаемся с покупателем и передадим ему в качестве компенсации небольшую упаковку с нашими продуктами", - сказала Принстал.

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