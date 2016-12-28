Новый год на даче! Украшаем сад

А вот возможностей в саду гораздо больше: здесь мы сможем делать то, что невозможно в городской квартире, и можем реализовать самые смелые и нестандартные идеи.

В год Петуха лучше предпочесть натуральное деревце, ну а на даче как раз все условия для этого есть. На эту роль выберите красивую елочку или сосну, растущую в парадной зоне участка или рядом с наиболее живописным уголком отдыха. Вы можете богато нарядить ее, а можете повесить совсем немного игрушек, главным образом, разноцветных крупных шаров, а упор сделать на световые гирлянды и красоту зимнего снега.

Фото: thinkstockphotos.com

К гирляндам тоже постарайтесь подойти необычно – можно и не развешивать их на елке, а скатать в огромные шары, а потом разложить их на еловых ветвях. Подробности смотрите ЗДЕСЬ!