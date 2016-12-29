Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Керстин Мересма: стыдно говорить на иностранных языках так, как наши политики!

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Несколько дней тому назад мне случилось побывать на пресс-конференции, которую Юри Ратас провел на английском языке, и я не испытала по этому поводу ничего, кроме горчайшего стыда, пишет журналист Керстин Мересма.

Деревянное и невнятное косноязычие, явленное Ратасом на совместной с сенатором США Джоном Маккейном пресс-конференции, совершенно не подобает политику. Освещать пресс-конференцию приехали китайцы, Reuters, АР и другие международные новостные каналы. Эстония желает входить в число западных стран, но если мы не владеем английским языком, то есть международным языком общения, если мы не говорим на нем бегло и внятно, неизбежно остается впечатление, что мы – всего лишь маленькая страна, простившаяся с коммунизмом, но входящая в восточный блок.

На случай, если я как-то особенно задену господина Ратаса, оговорюсь: он – всего лишь единичный пример того, что в последнее время страшно раздражает. Среди наших ведущих политиков есть и другие подобные примеры, и их больше, чем хочется думать. Понятно, что некоторые из этих людей принадлежат к определенной возрастной группе, которая закончила учиться до восстановления независимости или в начале 1990-х, когда возможности обучения английскому языку были ограничены. Однако это обстоятельство никого не извиняет.

В настоящее время нельзя пытаться получить место даже официанта, не зная языков – особенно в Таллинне. Как мы можем позволить подобное представителям государства?

Примеры того, как могут вести себя в такой ситуации высокопоставленные чиновники, есть. Бывший премьер-министр Польши и нынешний председатель Европейского совета Дональд Туск прекратил публично говорить по-английски, потому что владел языком недостаточно. Свою роль тут сыграли замечания тогдашнего президента Польши, который Туска высмеивал. В дальнейшем Туск пользовался услугами переводчика. Став председателем Европейского совета, он существенно улучшил владение языком.

У представляющих Эстонию государственных мужей и жен тоже должна быть возможность улучшить знание языка при помощи учителя. На представительские должности попадают не внезапно, и даже если такое по случайности происходит, всегда остается возможность пригласить переводчика, чтобы избавить от неприятностей себя и всё государство – и запомниться экспертом и профессионалом. В том, чтобы говорить через переводчика, нет ничего зазорного.

Ничего не поделаешь: мы – маленькое государство, и наша внутренняя политика по большей части связана с внешней политикой. Мы в большой степени зависим от ЕС и НАТО, а значит, английский язык всё глубже проникает в наше делопроизводство – и мы прикладываем все усилия, чтобы наша связь с международными организациями становилась все теснее. Но что толку, если на политической арене языком владеют недостаточно для общения?

В будущем году Эстония будет председательствовать в ЕС. В преддверии этого события наши города прилизывают и полируют. Политики рассуждают о различных политических целях. Остается лишь надеяться на то, что к моменту, когда на Эстонию будут устремлены взгляды всего мира, нам уже не придется краснеть, когда какой-нибудь местный политик откроет рот.

Перевод с эстонского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАанглийский языкюри ратас
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