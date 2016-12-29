Маклер: покупатели не боятся приобретать квартиры в еще не готовых домах

Между тем, покупки так называемой "квартиры на бумаге" не столь распространены, как было год-полтора назад. Такое происходит только если предложение очень выгодно в финансовом отношении или речь идет об особо эксклюзивном проекте, комментирует ситуацию Юхансон.

«При покупке "на бумаге" покупателю предлагеются все возможные чертежи и проектры, из которых у него складываеься адекватная картина, как будет выглядеть дом, какие у квартир планировки и какой пакет отделки можно выбрать», - утверждает он.

По словам маклера, в такой ранней покупке есть много плюсов. Например, можно сразу договориться об отделке по своему вкусу и выбрать подходящий паркет либо изменить цвет стен.

Продажа начинается с хороших цен

Немаловажным, как говорит Юхансон, является и тот факт, что в начале продажи цены выглядят более привлекательными и быстро отреагировавшие на предложение покупатели заключают более выгодную сделку: «В день праздника стропил оказывается, что большинство квартир уже продано, а это знак того, что люди перестали бояться покупать "квартиру на бумаге" и такие сделки стали неотъемлемой частью нашего рынка недвижимости».

Гарантией такой сделки является и доброе имя застройщика, а это значит: интересный проект, высокое качество материалов и отличные строители.