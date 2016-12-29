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Каждый год ракеты наносят тяжелые травмы и увечья

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По статистике If Kindlustus каждый год фейерверки становятся причинами тяжёлых несчастный случаев, в основном причиной является неправильное использование ракет или преждевременный взрыв. Часто увечья, причинённые настигнувшей человека ракетой, являются необратимыми, а влетевшие в окна фейерверки становятся причиной пожаров. 

Например, мужчину, отправившегося в прошлый новогодний вечер смотреть фейерверк на главную площадь одного из эстонских городов, через несколько минут после полуночи настигла случайная ракета. Физические повреждения получили грудная клетка и глаз, но поскольку ракета взорвалась у мужчины прямо над головой, то ухудшился и его слух.

По словам управляющего коммуникацией If Kindlustus Райна Порса стоит быть осторожными в людных местах и при необходимости не стесняться призывать к порядку выпившего друга. 

"В нетрезвом состоянии чувство опасности часто притупляется и люди готовы рисковать. Советую трезвым членам компании следить за использованием пиротехники и при необходимости не дать нетрезвому другу запустить ракету с рук или поджечь её в людном месте" - добавил Порсс.

Стоит помнить: 

1) При запуске фейерверка необходимо найти безопасное место вдали от помещений и людей 

2) Ракету необходимо закрепить таким образом, чтобы после того, как подожжен фитиль, она не накренилась

3) Поджигание ракеты в руках очень опасно и часто заканчивается увечьями

4) Для поджигания фитиля достаточно одного человека, остальные должны находиться на безопасном расстоянии 

5) В прилагающемся к продукту руководстве по использованию написаны все необходимые меры безопасности 

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