Каждый год ракеты наносят тяжелые травмы и увечья

Например, мужчину, отправившегося в прошлый новогодний вечер смотреть фейерверк на главную площадь одного из эстонских городов, через несколько минут после полуночи настигла случайная ракета. Физические повреждения получили грудная клетка и глаз, но поскольку ракета взорвалась у мужчины прямо над головой, то ухудшился и его слух.

По словам управляющего коммуникацией If Kindlustus Райна Порса стоит быть осторожными в людных местах и при необходимости не стесняться призывать к порядку выпившего друга.

"В нетрезвом состоянии чувство опасности часто притупляется и люди готовы рисковать. Советую трезвым членам компании следить за использованием пиротехники и при необходимости не дать нетрезвому другу запустить ракету с рук или поджечь её в людном месте" - добавил Порсс.

Стоит помнить:

1) При запуске фейерверка необходимо найти безопасное место вдали от помещений и людей

2) Ракету необходимо закрепить таким образом, чтобы после того, как подожжен фитиль, она не накренилась

3) Поджигание ракеты в руках очень опасно и часто заканчивается увечьями

4) Для поджигания фитиля достаточно одного человека, остальные должны находиться на безопасном расстоянии

5) В прилагающемся к продукту руководстве по использованию написаны все необходимые меры безопасности