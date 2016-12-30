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"Везде воюют, а не воюют, так взрывают, а не взрывают, так угрожают..."

П.И.Филимонов: Таави Шило, Юри Мыло и пир во время чумы – 2016

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Итоги года для отдельно взятого гражданина подводит писатель П.И. Филимонов.

Вот я и докатился. Дожил, дополз, допрыгал и доволокся. С умным видом пишу про итоги уходящего года для какого-нибудь отдельно взятого гражданина, которому не влом будет в самый последний день этого самого года текст этот открыть, с ним ознакомиться и еще, чего доброго, откомментировать. Известно, как.

Я, честно, никаких претензий к этому гипотетическому гражданину иметь не буду, потому что подведение всех и всяческих итогов – года ли, десятилетия ли, жизни ли – кажется мне искусственным немножко делом, немножко за уши притянутым. Как наши календари суть условность, так же точно и подобные вот заметки тоже есть не меньшая условность. Но поскольку юношеский нон-конформизм выветрился из меня (если и был) практически уже окончательно, то не вижу я, с другой стороны, ни малейшей причины не пойти у общества на поводу. Хочете итогов года? Нате, чо.

Год выдался странный, склонный, скорее, к каким-то безумным выходкам мироздания, нежели к его спокойным, взвешенным и рациональным решениям. Победа Дональда Трампа, маразматическая война в Сирии, теракты, теракты, теракты, падающие самолеты, мрущие как мухи в совершенно невероятных количествах хорошие и разные музыканты – как-то, если вдуматься, оторопь берет от всего этого.

Расхожей интернет-шуткой стало утверждение о том, что опередивший всех по дороге в иной мир (в уходящем году) Дэвид Боуи поставил себе целью набрать там состав супер-группы. Что-то мне кажется, что Дэвид Боуи не стал бы играть в одной группе с Принсом или Джорджем Майклом, а дедушка Леонард Коэн так и вообще не слишком играл на инструментах, но это их дела, как-нибудь там разберутся.

Ничего, в общем, сильно радужного в общественно-политическом смысле в этом году, пожалуй, и не произошло, не считать же такой смену правительства Таави Шило на правительство Юри Мыло в отдельно взятой восточноевропейской стране. Ну разве что президент у нас теперь женщина. Да и то, знаете, больше - кажется - исключительно для того, «чтобы было». В Финляндии была президент-женщина? Была. В Латвии была? Была. В Литве - и в той была. Чем мы вообще хуже? Отстаем от собратьев по региону! Не бывать тому! И призвали откуда ни возьмись госпожу Кальюлайд. Ну хорошо, посмотрим, как оно будет вот эдак.

Везде воюют, а не воюют - так взрывают, а не взрывают - так угрожают, а не угрожают - так просто боятся. До нас в полной мере пока не докатилось, но что-то подсказывает, что докатится еще. В маленьких масштабах, соответствующих размерам и важности страны, но так, для проформы. Опять же – чем мы хуже? Как женщина-президент, так, значит, ничем, а как теракты, так, значит, извините-подвиньтесь, мы не при делах? Не хочу пророчить ужасные ужасы, хотя вон, с другой стороны, дамочка Калдре на голубом глазу утверждает, что третьей мировой войны нам не миновать, если не сейчас, так послезавтра. Что, правда, не мешает ей радостно готовить какую-то затейливую кулебяку в программе у Бориса Горского на ПБК.

Словом, нет спокойствия в мире, а есть полное ощущение какого-то пира во время чумы. Ну а, в конце концов, что, сидеть и плакать лучше? Нет. Нет и нет. Жизнь все равно продолжается, и продолжаться будет, несмотря на предсказания кулебячной экспертки, которой, конечно, население наше верит и верит безоговорочно. Ну так население всегда было падко на жуликов и шарлатанов; чем этот год должен быть хуже?

Мне вот одно понравилось в году 2016. Почему-то жутко я был доволен, когда Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе дали. Даже толком объяснить не могу, почему. Может потому, что хотя бы Нобелевским комитетом маразм еще не до конца овладел, и хоть эти люди способны смотреть вперед и освобождаться от инерционных вериг. Надежда – она есть. И кстати не сказать, что маленькая. Нет никакого смысла предаваться унынию и ударяться в пессимизм. Как минимум, будет интересно. А это главное, на мой взгляд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбоб диландэвид боуиитоги годалеонард коэн
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