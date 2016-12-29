Свен Миксер готовит план усиления МИД Эстонии

«Конкретный план усиления внешнеполитической службы Эстонии я представлю кабинету министров в марте. При составлении программы действий мы исходим из важнейших внешнеполитических целей Эстонии», - сказал Миксер в пятницу в интервью BNS.

Министр иностранных дел сослался на решение по итогам коалиционных переговоров Центристской партии, СДПЭ и Союза Отечества и Res Publica (IRL) усилить внешнеполитическую и дипломатическую деятельность Эстонии в соответствии с происходящим в мире.

По словам Миксера, сейчас министерство анализирует свою предшествующую деятельность и занимается выработкой плана действий, который весной 2017 года будет представлен правительству.

«Без сомнения, наибольшим своим богатством МИД считает своих высокопрофессиональных сотрудников, по этой причине мы направляем инвестиции прежде всего в кадры», - подчеркнул министр.

«МИД также анализирует свое присутствие в важных для Эстонии столицах мира и возможно, что в ближайшее время потребуется усилить некоторые из наших внешнеполитических представительств. В то же время не исключено, что где-то представительства будут и свернуты», - добавил глава ведомства.

«В наших планах также модернизировать процесс работы в министерстве, сделать его эффективнее с помощью современных технологий. Нуждается в улучшении рабочая среда наших дипломатов в целом ряде зарубежных представительств. Неизбежно придется больше прежнего уделить внимание и безопасности как наших дипломатов, так и членов их семей», - сказал Миксер.

По словам министра, реформы нужны для того, чтобы лучше реагировать на изменения во внешнеполитической среде, чтобы упреждать исходящие извне опасности. «При этом следует продолжить заниматься текущими внешнеэкономическими вопросами, поддерживать экспорт продукции эстонских предприятий, предлагать гражданам Эстонии квалифицированные консульские услуги», - отметил Миксер.

По его словам, председательство Эстонии в Совете ЕС, начинающееся во второй половине 2017 года, является приоритетом не только для МИД, но и для всего правительства.

«Конечно, и для нашей внешнеполитической службы в течение предстоящих лет важнейшей задачей станет наш вклад в решение целого ряда проблем, стоящих перед Европейским союзом. В их числе миграционный кризис, борьба с международным терроризмом, ситуация на границах Европы, реализация политики восточного партнерства», - перечислил Миксер.

«Несомненно, в той же мере важным остается и подтверждение продолжающихся союзнических отношений с новой администрацией США», - добавил глава МИД Эстонии.

«Для утверждения нынешнего статуса Эстонии в сфере политики безопасности и внешней политики МИД продолжит кампанию по вступлению страны в неофициальные члены Совета безопасности ООН, что позволит нам вносить еще больший вклад в мировой порядок, строящийся на международном праве и в развитие системы обуздания кризисов», - отметил Миксер.

«Кроме того, Эстония постоянно должна инвестировать в сотрудничество с нашими ближайшими партнерами — странами региона Балтийского моря», - добавил министр иностранных дел.

«В нынешней ситуации в сфере безопасности ресурсов, направляемых во внешнеполитическую службу Эстонии, недостаточно. Мы считаем необходимым существенно увеличить их объем. Больше внимания мы будем уделять пропаганде и защите интересов Эстонии в сфере безопасности и внешней экономики», - отмечается в главе коалиционного соглашения правительства Юри Ратаса, касающейся внешней политики, политики безопасности и обороне государства.