За высланными из США дипломатами отправили самолет президентского авиаотряда

США в четверг объявили 35 российских дипломатов персонами нон-грата. Они должны покинуть страну в течение трех суток. Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что выдворяемых дипломатов возникли проблемы с тем, чтобы покинуть США вовремя.

«Билетов нет, все раскуплены перед новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», - сказал анонимный источник агентства.

Источник также сообщал, что дипломатам придется из Вашингтона добираться до Нью-Йорка, где больше шансов купить билеты до Москвы. Новогоднюю ночь дипломатам придется провести в самолете, переживал собеседник агентства, подчеркивая, что «люди готовились отмечать Новый год» в Америке.

Специальный летный отряд «Россия» входит в состав управделами президента. Летчики отряда занимаются перевозками президента Владимира Путина и «других высших должностных лиц государства», сказано на сайте управделами.

Вашингтон накануне объявил о введении новых санкций против России в связи с кибератаками во время избирательной кампании в США. В санкционный список добавлены шесть частных лиц и пять организаций, в том числе ФСБ России, а также командование ГРУ - в списке начальник ГРУ Игорь Коробов и его первые заместители. Кроме того, власти США потребовали выслать 35 дипломатов и закрыть две посольские дачи.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать США, хотя это принято в дипломатической практике. В его заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что все американские дипломаты могут остаться в России, а их дети могут посетить новогоднюю елку в Кремле. Свое решение Путин объяснил нежеланием опускаться до «кухонной» дипломатии.

В управделами президента обещали «проработать вопрос» о приглашении детей американских дипломатов на кремлевскую елку и «обеспечить их комфортное пребывание там».