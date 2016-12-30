Смотрите, какие дома были самыми популярными у покупателей недвижимости в уходящем году

1. Дом в Тапа
/ KV.EE
Неожиданной популярностью пользовалось объявление о продаже дома в Тапа. Тапа, безусловно, не является престижным населенным пунктом. Однако, глядя на полностью реновированный дом, стоящий почти 100 000, понимаешь, почему объявление было самым популярным.
/ KV.EE
То, что роскошная вилла в итальянском стиле вызвала большой интерес, неудивительно. Однако, дома с таким нескромным декором выглядят совсем не по-эстонски.
/ KV.EE
Построенный в 1909-м году и полностью реновированный заботливым хозяином дом ищет сейчас нового владельца, который может оценить вложенные в дом силы и деньги.
4. Квартира Жени Фокина с захватывающим видом
/ KV.EE
Жилище стилиста Жени Фокина - единственная квартира среди домов, вошедшая в рейтинг. Находящаяся в Ласнамяэ, эта квартира предлагает потрясающий вид: весь Таллинн как на ладони!
/ KV.EE
В рейтинге нашлось место и сельской романтике: на пятом месте современный бревенчатый дом в Рапламаа.
6. Дивная мыза, которую можно перестраивать
/ KV.EE
В Вырумаа ждет нового хозяина мыза Кыргепалу, славная тем, что Департамент защиты памятников не имеет ничего против ее перестройки.
/ KV.EE
Много внимания было уделено в уходящем году родственнику знаменитого замка Таагепера - замку Хольдре в волости Хельдре в Валгамаа.
8. Уютный дом недалеко от Таллинна
/ KV.EE
Этот уютный дом находится в Суурупи и отлично подходит среднестатистической эстонской семье. Видимо, поэтому дом вошел в первую десятку.
/ KV.EE
На предпоследнем месте находится своеобразный дом в рустикальном стиле, который внутри выглядит гораздо лучше, чем снаружи.
10. Дом бывшего nремьер-министра
/ KV.EE
Большой интерес вызвала и часть дома, принадлежавшая экс-премьер-министру Таави Рыйвасу на улице Висмари в Таллинне. Покупатель нашелся.