Смотрите, какие дома были самыми популярными у покупателей недвижимости в уходящем году

1. Дом в Тапа

/ KV.EE

Неожиданной популярностью пользовалось объявление о продаже дома в Тапа. Тапа, безусловно, не является престижным населенным пунктом. Однако, глядя на полностью реновированный дом, стоящий почти 100 000, понимаешь, почему объявление было самым популярным.

2. Вилла в Тискре

/ KV.EE

То, что роскошная вилла в итальянском стиле вызвала большой интерес, неудивительно. Однако, дома с таким нескромным декором выглядят совсем не по-эстонски.

3. Уютный дом в Сууре-Яани

/ KV.EE

Построенный в 1909-м году и полностью реновированный заботливым хозяином дом ищет сейчас нового владельца, который может оценить вложенные в дом силы и деньги.

4. Квартира Жени Фокина с захватывающим видом

/ KV.EE

Жилище стилиста Жени Фокина - единственная квартира среди домов, вошедшая в рейтинг. Находящаяся в Ласнамяэ, эта квартира предлагает потрясающий вид: весь Таллинн как на ладони!

5. Деревянный дом в Рапламаа

/ KV.EE

В рейтинге нашлось место и сельской романтике: на пятом месте современный бревенчатый дом в Рапламаа.

6. Дивная мыза, которую можно перестраивать

/ KV.EE

В Вырумаа ждет нового хозяина мыза Кыргепалу, славная тем, что Департамент защиты памятников не имеет ничего против ее перестройки.

7. Замок в Южной Эстонии

/ KV.EE

Много внимания было уделено в уходящем году родственнику знаменитого замка Таагепера - замку Хольдре в волости Хельдре в Валгамаа.

8. Уютный дом недалеко от Таллинна

/ KV.EE

Этот уютный дом находится в Суурупи и отлично подходит среднестатистической эстонской семье. Видимо, поэтому дом вошел в первую десятку.

9. Сельский дом на море

/ KV.EE

На предпоследнем месте находится своеобразный дом в рустикальном стиле, который внутри выглядит гораздо лучше, чем снаружи.

10. Дом бывшего nремьер-министра

/ KV.EE

Большой интерес вызвала и часть дома, принадлежавшая экс-премьер-министру Таави Рыйвасу на улице Висмари в Таллинне. Покупатель нашелся.