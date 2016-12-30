Мир встречает Новый год грандиозными фейерверками

В нынешнем году Новый год встречают усиленными мерами безопасности из-за опасности терактов, к которым "одиноких волков" накануне призывало "Исламское государство", сообщает Newsru.com.

Один из первых фейерверков расцветил небо в столице Новой Зеландии Окленде, а самым масштабным зрелищем первых часов 2017-го года стало световое представление в австралийском Сиднее.

Раньше всего на Земле Новый год наступил на необитаемом коралловом атолле Каролайн, принадлежащем Республике Кирибати. А первыми на планете этот праздник встретили на острове Рождества в центральной части Тихого океана, а также в островном государстве Самоа.

В австралийском Сиднее празднование Нового года давно превратилось в значительную статью дохода местного бюджета: посмотреть на грандиозное световое шоу в гавани приезжают ежегодно около полутора миллионов человек. Syndey Morning Herald из 2017 года сообщает, что шоу в очередной раз удалось сделать более масштабным, чем в предыдущие годы.

Отличительной чертой нынешнего шоу стал пурпурный дождь над гаванью - дань памяти певцу Принсу, который, как и ряд других знаменитостей, умер в 2016 году.