Минюст планирует изменить порядок президентских выборов

Коллегия выборщиков состоит из членов Рийгикогу и представителей местных самоуправлений. То, как много представителей самоуправление может отправить в коллегию выборщиков, зависит от числа жителей, сообщает Postimees со ссылкой на ERR.

Если административная реформа пройдет так, как планируется, то в Эстонии останется 70 самоуправлений и на 120 уменьшится число участвующих в выборах.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу говорит, пока не ясно, как изменится порядок президентских выборов, обсуждаются различные варианты.