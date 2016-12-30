Суббота, 31. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Минюст планирует изменить порядок президентских выборов

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В связи с административной реформой необходимо пересмотреть и порядок президентских выборов, Министерство юстиции представит свои предложения в конце января.

Коллегия выборщиков состоит из членов Рийгикогу и представителей местных самоуправлений. То, как много представителей самоуправление может отправить в коллегию выборщиков, зависит от числа жителей, сообщает Postimees со ссылкой на ERR.

Если административная реформа пройдет так, как планируется, то в Эстонии останется 70 самоуправлений и на 120 уменьшится число участвующих в выборах.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу говорит, пока не ясно, как изменится порядок президентских выборов, обсуждаются различные варианты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвыборыминистерство юстициипрезидент
Limon.ee
Коммерческий текст
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krastoka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:30
Команда портала Limon.ee поздравляет всех с Новым годом! Живите, творите, работайте и отдыхайте страстно! (видео)
21:26
Минюст планирует изменить порядок президентских выборов
21:15
Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник
21:07
Вашингтон заявил о поддержке усилий Москвы и Анкары по перемирию в Сирии
20:55
Берите пример, ей 16, а уже мать: дочь Эрики Салумяэ под Новый год разродилась в Таиланде
20:53
Российская резолюция о перемирии в Сирии единогласно принята СБ ООН
20:37
Фото: в Хельсинки машина с эстонскими номерами въехала в толпу пешеходов (8)
20:26
Таллиннская скорая помощь готова задействовать дополнительные силы
20:15
Чего не знают пассажиры? Откровенные рассказы cотрудников авиакомпаний
20:09
От редакции: не отрывайтесь от салата, просто помните, что кто-то всегда думает о вас (1)
19:53
Фото: спецборт для вынужденно покидающих США российских дипломатов прибыл в Вашингтон
19:42
В Таллинне сгорела квартира, есть пострадавшие
19:11
Видео: туристка подралась с сотрудницей американского торгового центра
18:52
Сенатор Маккейн предсказал Украине возвращение ее территорий в 2017 году (4)
18:36
Невероятное зрелище: Сидней встретил 2017 год фейерверками над гаванью (фото) (1)
18:21
Названо самое страшное место в мире
18:05
Трамп пожелал счастливого Нового года своим недоброжелателям (1)
17:51
СМИ: в США сразу после вылета пропал самолет
17:37
Полезно знать: стоматологи и аптеки, которые работают 1 января
17:25
«Нафтогаз Украины» получит кредит в 500 млн долларов для закупки газа
Все новости
LimonЦеликом
Сексуальное видео: Криштиану Роналду спел в душе рождественскую песню

Сексуальное видео: Криштиану Роналду спел в душе рождественскую песню

Филипп Киркоров подтвердил, что у Сергея Лазарева есть сын

Филипп Киркоров подтвердил, что у Сергея Лазарева есть сын

Фото: Илона Калдре уже готова к Новому году, а ты?

Фото: Илона Калдре уже готова к Новому году, а ты? (1)

21:30
Команда портала Limon.ee поздравляет всех с Новым годом! Живите, творите, работайте и отдыхайте страстно! (видео)
21:15
Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник
20:55
Берите пример, ей 16, а уже мать: дочь Эрики Салумяэ под Новый год разродилась в Таиланде
16:46
Немного астрологии напоследок: прощай 2016, привет 2017!
KrasotkaЦеликом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

13:19
Психологи назвали Новый год «временем ссор»
11:49
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски
30. дек
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника
30. дек
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (1)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем? (3)

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

30. дек
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?
Погода
В Канаде на берег выбросило 20 тысяч морских обитателей

В Канаде на берег выбросило 20 тысяч морских обитателей (2)

Синоптики: первый день нового года будет теплым, но дождливым

Синоптики: первый день нового года будет теплым, но дождливым (2)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Таллинне сгорела квартира, есть пострадавшие

В Таллинне сгорела квартира, есть пострадавшие

Угрожавший поджечь жену беженец скоро выйдет на свободу

Угрожавший поджечь жену беженец скоро выйдет на свободу

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (7)

Таллинн
Новогодние салюты также прогремят в Ласнамяэ и Мустамяэ

Новогодние салюты также прогремят в Ласнамяэ и Мустамяэ (1)

В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

В последний день года общественный транспорт работает по субботнему расписанию

Культура
Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Книжные магазины Apollo больше не будут продавать книги двух эстонских издательств

Самые читаемые
Фото: в Хельсинки машина с эстонскими номерами въехала в толпу пешеходов(8)
В Таллинне сгорела квартира, есть пострадавшие
СМИ: в США сразу после вылета пропал самолет
Сенатор Маккейн предсказал Украине возвращение ее территорий в 2017 году(4)
Названо самое страшное место в мире
Топ комментариев
Путин удивил реакцией на высылку 35 российских дипломатов из США(83)
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР(50)
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154(35)
CNN сообщил о первых ответных мерах России на санкции США(24)
Ханно Певкур: Партии реформ нужно больше общаться со всеми, а время России еще не настало(23)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,168 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 30.12.2016
Все валюты
Архив
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees