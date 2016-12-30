Самолеты будут осуществлять полеты на высоте не менее 152 метров, преимущественно вдали от населенных пунктов.

Страны НАТО выделяют для учений ВВС, в том числе для полетов на низкой высоте, специальные зоны своего воздушного пространства. Так это происходит и в странах Балтии. Полеты на небольшой высоте осуществляются по договоренности с Авиационным департаментом и акционерным обществом Служба авиадвижения.

Согласно решению Североатлантического Совета, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии вошли в альянс.

Воздушная оборона стран Балтии составляет часть натовской концепции, цель которой – сэкономить ресурсы стран альянса, совместно вкладываясь в различные виды обороны.

Авиазвено немецких ВВС охраняет страны Балтии с 31 августа. На авиабазе в Шауляе в настоящее время находится звено французских ВВС, на вооружении которого имеются истребители Mirage 2000.