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Реформа трудоспособности вступила в силу: чего ожидать?

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С 1 января реформа трудоспособности вступает в силу в полном объеме: Касса по безработице будет оценивать трудоспособность лиц с постоянными нарушениями здоровья и выплачивать им пособие в связи с недостаточной или частичной трудоспособностью. Нынешним получателям пособия по нетрудоспособности придется обратиться к Кассе по безработице для переоценки их статуса на новых основаниях, когда подойдет срок повторной экспертизы. О порядке оценивания и приближении срока повторной экспертизы каждого оповестят письмом.

По словам председателя правления Кассы по безработицы Меэлиса Паавела, оценка трудоспособности, осуществлявшаяся Кассой на протяжении полугода, показала, что новая методика оценивания дает лучшее представление об ограничениях, связанных со здоровьем человека, и о том, какие услуги ему необходимы и какая работа ему по силам. “Если в прошлом году нам подали первичное ходатайство об оценке трудоспособности чуть более 5000 человек, то в этом году мы ждем на новое оценивание в Кассу по безработице более 50 000 человек с постоянной нетрудоспособностью. Обращение к Кассе в срок чрезвычайно важно и гарантирует гладкий переход из одной системы в другую”, - добавил он.

Для верной и как можно более быстрой оценки трудоспособности необходимо, чтобы человек в течение шести месяцев до подачи ходатайства побывал у семейного врача, врача-специалиста или специалиста по трудовому здравоохранению и прошел все необходимые обследования и анализы. До сих пор оценка трудоспособности была довольно сложной и занимала время, особенно в тех случаях, когда лечащий врач ввел в инфосистему недостаточно данных или не ввел их вообще. “Мы просим врачей, чтобы в инфосистеме здоровья отражались важные данные о состоянии здоровья и лечении человека”, - сказал Паавел. Ходатайство об оценке трудоспособности можно подать в уездном представительстве Кассы по безработице на месте, отправить заполненное ходатайство обычной почтой или электронной или же на сайте самообслуживания http://www.tootukassa.ee. Ходатайство о пособии по нетрудоспособности можно подать вместе  с ходатайством о ее оценке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАинвалидностькасса по безработицемеэлис паавелреформатрудоспособность
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