Рыжие хищники быстро осмелели и даже начали выпрашивать угощение. А один лисенок, играющий с пятном от лазерной указки, стал настоящей звездой интернета, сообщает Newsru.

Ролик, снятый одним из горожан, был опубликован в паблике DPSControl в Instagram. За два дня видео, в котором лисенок играет с пятном от лазера, как кошка, посмотрели почти восемь тысяч раз.

PrimPress отмечает, что владивостокцы питают особенно теплые чувства к лисам. В соцсетях не раз возникали целые дискуссии по поводу того, чем лучше угощать обаятельных животных - рыбой или, к примеру, сосисками. Любимцы горожан настолько привыкли к общественному вниманию, что без опаски выходят к проезжей части и придирчиво выбирают подношения.