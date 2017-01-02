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Волки держат целую эстонскую деревню в страхе

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В одной деревне Тартумаа нахальные волки загрызают деревенских собак. Дело зашло так далеко, что люди не решаются выходить из дома в темное время суток, пишет Postimees.

Ирене Оккас живет в волости Мякза, в деревне Выыпсте уже 17 лет. Незадолго до Рождества она проснулась в 2-3 часа ночи от громкого лая. Женщина схватила карманный фонарик и вышла во двор.

Она рассказывает, что перед ее глазами открылась ужасная картина: одна собака лаяла у пруда, другая собака вцепилась в горло ее маленькой собачке, что та могла только скулить.

Всего незваных гостей было двое. Женщина стала сильно кричать, от чего звери разбежались в разные стороны.

Если в начале женщина думала, что за убийством стоят собаки, то теперь она уверена, что во двор пришли и убили сидевшую на цепи собаку волки. «Если бы я знала, что это волки, я бы не подошла так близко», - сказала она.

В той же деревне живущая Елена Анисимова говорит, что ее муж за последний месяц видел волков три раза. По его словам, сначала встречался только один волк, а в последнее время их стало больше.

Но это не единственный случай жестокости волков в маленькой деревушке. Волки убивали и других деревенских собак, также местные говорят, что в окрестностях стало меньше обитать косуль.

Все это пугает местных жителей. «Соседи говорят, что боятся уже выходить по вечерам из дома, - говорит Анисимова. - Я ходила обычно по утрам в темноте на работу. Теперь не решаюсь больше идти. Страшно».

Для охоты плохие погодные условия

В этом регионе за числом диких животных следит Общество охотников Kastre, член которого Хиллар Тыльго говорит, что в прошлую пятницу там один волк даже попал под машину.

Как много, по оценке мужчины, в Выыпсте волков? «Кто знает. Волк может передвигаться на 50 километров, но знаю, что есть одна стая из пяти-шести членов и одна из трех», - говорит Тыльго.

Тыльго продолжает критиковать Департамент по защите окружающей среды, поскольку, по его мнению, для охоты выдается очень мало разрешений. Также утверждает он, что сейчас плохие погодные условия для охоты, поскольку нет снега.

По данным Департамента окружающей среды, ситуация на самом деле не столь критична. В землях Общества охотников Kastre в этом году не зарегистрировано ни одного ущерба, нанесенного волками. Также департаменту не поступало ни одного сообщения об убийстве волками собак.

В департаменте объясняют, что в Эстонии необходимо сохранять, как минимум, 20 волчьих стай, а поскольку их сейчас немного больше 20, то слишком много охотиться на них нельзя.

Волки на людей не нападают

Представитель Департамента по защите окружающей среды Аймар Ракко говорит, что охота в ситуации с деревней не спасет, лучше на время, когда волки стали часто бродить близко домов, закрывать домашних животных.

Потерявшая одну собаку Ирене Оккас предприняла некоторые меры по безопасности: она поместила рождественские огни вблизи будки собаки, поскольку надеется, что яркий мерцающий свет отпугнет волков и они не подойдут к ее двору.

Но у Ракко для женщины плохие новости — волки привыкают ко всему и мигающий свет их не остановит. Кроме того, если волки когда-то уже убили собаку, они сделают это снова — если волк убил собаку, он будет убивать собак всю жизнь, утверждает специалист.

С другой стороны, Ракко успокаивает жителей деревни — волк на человека не нападет. Поскольку волки передвигаются на 50 километров, то они не задерживаются на одном месте долго и скоро будут двигаться дальше.

При проблемах всегда можно обратиться в департамент, который может выдать разрешение на охоту даже вне сезона. В конце прошлого года, например, такое разрешение было выдано жителям Муху, у которых волки убивали овец.

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