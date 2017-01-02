Галерея: как живет в Париже эстонка Керту

Сегодня покажем вам маленькую стильную квартирку, в которой живет в Париже эстонка Керту Тенсо. Дом, где живет эта молодая женщина, стоит в пяти минутах ходьбы от Сены и в двадцати пяти минутах от Норт-Дам.
В квартире Керту живет с соседкой, такой же молодой женщиной. Комнаты небольшие, но очень красивые - с большими окнами и украшенными лепниной потолками и каминами.
Фото: Керту Тенсо
Картина над камином написана самой Тенсо. Ее цветовая гамма идеально подходит для этой комнаты.
Фото: Керту Тенсо
Настоящая жемчужина - белый камин с мраморной полкой. Он придает комнате шик и своеобразие...
Фото: Керту Тенсо
А свежие цветы в вазе - романтическую атмосферу. Золотой подсвечник куплен в Hemtex. Покрывало с цветочным рисунком - в Pier.
Фото: Керту Тенсо
Много фотографий смотрите в галерее, а также в блоге Kertu blog!