Галерея: как живет в Париже эстонка Керту

Сегодня покажем вам маленькую стильную квартирку, в которой живет в Париже эстонка Керту Тенсо. Дом, где живет эта молодая женщина, стоит в пяти минутах ходьбы от Сены и в двадцати пяти минутах от Норт-Дам.

В квартире Керту живет с соседкой, такой же молодой женщиной. Комнаты небольшие, но очень красивые - с большими окнами и украшенными лепниной потолками и каминами.

Фото: Керту Тенсо

Картина над камином написана самой Тенсо. Ее цветовая гамма идеально подходит для этой комнаты.

Фото: Керту Тенсо

Настоящая жемчужина - белый камин с мраморной полкой. Он придает комнате шик и своеобразие...

Фото: Керту Тенсо

А свежие цветы в вазе - романтическую атмосферу. Золотой подсвечник куплен в Hemtex. Покрывало с цветочным рисунком - в Pier.

Фото: Керту Тенсо

Много фотографий смотрите в галерее, а также в блоге Kertu blog!