Из-за снегопада в Рижском аэропорту отменены рейсы из Таллинна

Как сообщается на сайте аэропорта, с небольшой задержкой утром вылетел самолет в Лондон, с часовым опозданием - самолеты в Дортмунд и Франкфурт, а остальные рейсы сильно запаздывают.

Несколько рейсов в аэропорту отменено - это рейсы из Риги в Стокгольм, Копенгаген, Вильнюс, Осло и Таллинн, а также обратные рейсы.

Представитель Рижского аэропорта Лаура Карните сообщила агентству BNS, что работу аэропорта затрудняет не только метель, но и сильный боковой ветер.

На расчистке взлетных полос от снега задействована вся техника, однако пока ситуация лучше не становится, поэтому работа аэропорта может быть осложнена в течение всего дня. В связи с этим аэропорт призывает пассажиров следить за изменениями в расписание рейсов на сайте аэропорта и в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Риге продолжится в течение всего дня, хотя и с меньшей интенсивностью, чем утром. Однако метель еще только усилится, так как растет скорость северо-восточного ветра.

Как передает BNS, мороз и снег не внесли изменений в работу Таллиннского аэропорта.