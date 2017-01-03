Давайте же мыться, плескаться! Более 80 советов с фотографиями по обустройству ванной комнаты

Ванная комната – многофункциональное помещение, без которого невозможно представить себе цивилизованную жизнь. Сюда необходимо вместить ванную или душевую кабину (если нет возможности их объединить), унитаз, умывальник и шкафчики или полки для хранения моющих принадлежностей, косметики и других полезных вещей.

Cреди самых разнообразных душевых есть и такой - непрактичный, но очень стильный. / Фото: lookathome.ru

А вот и такой вариант - предельно простой и интересный только благодаря оригинальной кафельной плитке / Фото: lookathome.ru

В стандартных домах эти помещения, как правило, имеют небольшую площадь. Поэтому их обустройство можно назвать маленьким дизайнерским искусством. Чтобы помещение было более уютным, рациональнее разместить там вместо небольшой ванны душевую кабину. Помимо этого можно прибегнуть еще к ряду хитростей, чтобы хотя бы визуально расширить тесное пространство.

С хитростями можно познакомиться, перейдя по ССЫЛКЕ.