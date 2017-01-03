Kia показала фотографии нового Picanto

Новинка, разработанная в дизайн-центрах в Намьянге (Южная Корея) и Франкфурте-на- Майне (Германия), сохранила прежнюю габаритную длину (3595 миллиметров), но получила увеличенную колесную базу. Расстояние между осями возросло на 15 миллиметров — 2385 до 2400 миллиметров.

Для хэтчбека предусмотрено 11 вариантов окраски кузова. Также расширились возможности индивидуализации интерьера, в котором одним из самых заметных новых элементов стал мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном.

«Пиканто» будет предлагаться с трехцилиндровым наддувным двигателем объемом один литр, который доступен для европейских версий Kia ceeʼd, а также с атмосферным агрегатом такого же объема.

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