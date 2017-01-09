Фитнес-браслеты Samsung получили поддержку iOS

Как сообщается в релизе, опубликованном на сайте Samsung , начиная с 7 января владельцы перечисленных носимых устройств могут скачать фирменное приложение для часов или браслета из магазина App Store (Samsung Gear S или Gear Fit) и установить его на iPhone 5 и все последующие модели iPhone, работающие под управлением iOS 9 и выше.

После установки и запуска приложения пользователям необходимо будет подключить смарт-часы или браслет Gear к смартфону. Список функций, которые будут доступны после синхронизации, зависит от конкретной модели устройства. В частности, пользователи смогут получать данные о физической активности, количестве сожженных калорий и сердечном ритме.

"Мы стараемся постоянно совершенствовать нашу продукцию, и один из способов добиться этого заключается в том, чтобы внимательно прислушиваться к пожеланиям наших пользователей, в том числе предлагать доступ пользователям iOS к нашим передовым решениям для носимых устройств", - приводит РБК слова исполнительного вице-президента по глобальному маркетингу подразделения Mobile Communications компании Енгхи Ли.

Напомним, что часы Gear S3, работающие на базе OS Tizen, были представлены в начале сентября прошлого года в версиях Classic и Frontier. Обе версии устройства получили круглый дисплей диаметром 1,3 дюйма с разрешением 360*360 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass. Часы работают на базе двухъядерного процессора с тактовой частотой 1 ГГц, объем оперативной памяти устройств составляет 768 МБ, а встроенной - 4 ГБ. Корпус смарт-часов защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, а вращающийся безель был усовершенствован по сравнению с предыдущим поколением устройств.

Еще одной особенностью часов является наличие встроенного динамика, который позволяет использовать часы в качестве плеера (для загрузки музыки отведено 2 ГБ памяти). Обе модели оснащены альтиметром, барометром, модулями GPS и NFC и поддерживают режим постоянного отображения циферблата (Always-on display), а также рукописный ввод текста. Емкость аккумулятора часов составляет 380 мАч. Согласно заявлениям производителя, батарея обеспечивает часам до четырех дней работы в автономном режиме.