Фото: прохожие в Хааберсти привели в чувство сбитого пешехода

Как сообщил руководитель аварийной службы Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа, пока неизвестны обстоятельства произошедшего. "В момент столкновения на улице было еще сумрачно. За несколько десятков метров до пешеходного перехода находится поворот направо", - рассказал он.

По словам Паюмаа, не исключено, что несчастный случай мог произойти из-за невнимательности. "В месте ДТП интенсивное движение, по сторонам нужно смотреть как водителям, так и пешеходам. Водители, которые едут по Палдискому шоссе в сторону Табасалу, перестраиваются в левую сторону вблизи пешеходного перехода, однако при этом нельзя оставлять без внимания пешеходный переход и пешеходов", - подчеркнул Паюмаа.

Сбитый мужчина потерял сознание. Оказавшиеся поблизости люди оказали ему первую помощь, и он пришел в себя. Скорая доставила пострадавшего в больницу, где выяснят степень полученных им травм. За рулем Volkswagen находилась 39-летняя женщина, она была трезвой. Шины транспортного средства соответствовали требованиям.

Полиция просит всех очевидцев произошедшего позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.