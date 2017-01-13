23 лучших места в Осло: советы местных жителей

«Многие из нас по горло сыты сетевыми магазинами, которые можно найти в любом городе. В нашем проекте мы собрали маленькие, независимые места, хозяева которых обожают свое дело. Именно такие места создают культуру любого города», – говорит Ховард Шей, автор книги и интернет-портала «Мой Осло» (Mitt Oslo), посвященных альтернативным развлечениям норвежской столицы, которая сама по себе далеко не банальное туристическое направление.

«Цель нашего проекта – привлечь внимание к тем трудолюбивым энтузиастам, благодаря которым в Осло так здорово жить», – говорит Шей. В таких районах, как Гамлебюэн (Gamlebyen), Грёнланд (Grønland), Марквейен (Markveien), Турсхов (Torshov) и Торггата (Torggata) за последнее время появилось множество мест, где можно вкусно поесть в любое время суток.

Тем, кто не любит проторенных троп и хочет увидеть Осло с новой стороны, Ховард Шей рекомендует следующие уникальные места.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ ОСЛО

Dapper Магазин для велосипедистов Dapper предлагает одежду и прочую экипировку для городского катания на велосипеде. Непосредственный сосед – магазин Krankenhaus, торгующий культовыми складными велосипедами Brompton. Адрес: Nordre gate 13, 0551 Oslo Kollekted by Авторская подборка мебели и объектов дизайна как признанных, так и молодых скандинавских дизайнеров. Адрес: Rathkes gate 4, 0558 Oslo