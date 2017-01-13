23 лучших места в Осло: советы местных жителей

«Многие из нас по горло сыты сетевыми магазинами, которые можно найти в любом городе. В нашем проекте мы собрали маленькие, независимые места, хозяева которых обожают свое дело. Именно такие места создают культуру любого города», – говорит Ховард Шей, автор книги и интернет-портала «Мой Осло» (Mitt Oslo), посвященных альтернативным развлечениям норвежской столицы, которая сама по себе далеко не банальное туристическое направление.
«Цель нашего проекта – привлечь внимание к тем трудолюбивым энтузиастам, благодаря которым в Осло так здорово жить», – говорит Шей. В таких районах, как Гамлебюэн (Gamlebyen), Грёнланд (Grønland), Марквейен (Markveien), Турсхов (Torshov) и Торггата (Torggata) за последнее время появилось множество мест, где можно вкусно поесть в любое время суток.
Тем, кто не любит проторенных троп и хочет увидеть Осло с новой стороны, Ховард Шей рекомендует следующие уникальные места.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ ОСЛО
Dapper
Магазин для велосипедистов Dapper предлагает одежду и прочую экипировку для городского катания на велосипеде. Непосредственный сосед – магазин Krankenhaus, торгующий культовыми складными велосипедами Brompton.
Адрес: Nordre gate 13, 0551 Oslo
Kollekted by
Авторская подборка мебели и объектов дизайна как признанных, так и молодых скандинавских дизайнеров.
Адрес: Rathkes gate 4, 0558 Oslo
Embla Keramikk
Гончарная мастерская и магазин Embla поставляет керамическую посуду, в частности, в ресторан Maaemo, недавно получивший три звезды Michelin. Через окна первого этажа можно понаблюдать за работой мастеров, а потом – зайти в магазин и купить что-нибудь на память.
Адрес: Hegdehaugsveien 14, 0167 Oslo
Ruth 66
Рут (Ruth) – старомодное норвежское женское имя, а Шоссе 66 (Route 66) – легендарная американская дорога. Хозяйка Хеге Нюлюнд торгует в своем магазинчике всяческими американскими артефактами и прочими любопытными предметами.
Адрес: Torshovgata 3, 0476 Oslo
Neseblod Records
Культовый магазин и по совместительству музей, посвященный музыке хеви-металл. Название магазина-музея переводится как «Носовое кровотечение». Сюда приезжают многочисленные фанаты тяжелого металла со всей страны и даже из-за границы.
Адрес: Schweigaards gate 56, 0656 Oslo
Råkk & Rålls
Råkk & Rålls Brukthandel – еще одни музыкальный магазин и музыкальное кафе. Это самый большой в Норвегии магазин, торгующий винтажными музыкальными пластинками и другими записями.
Адрес: Akersgata 39, 0158 Oslo
Sinsen Bruktkhall
Один из крупнейших постоянно работающих блошиных рынков Норвегии. Здесь можно найти самые разные предметы норвежского обихода за последние сто лет. Небанальная и более бюджетная альтернатива обычным сувенирным магазинам.
Адрес: Sinsenveien 11, 0572 Oslo
Naturens mangfold
Магазин торгует настоящими богатствами природы – ископаемыми, минералами, метеоритами, насекомыми, а также костюмами для исследователей и прочими околонаучными вещами. Рюне Фрёланд, создатель этого волшебного мира, готов поделиться своей страстью и знанием природы и науки. Посещение магазина прекрасно сочетается с визитом в близлежащие Музей естественной истории и Ботанический сад Осло.
Адрес: Hagegata 1, 0577 Oslo
Pentagon
Поистине необычное место – своего рода супермаркет оружия боеприпасов. Здесь можно найти костюмы викингов, военную форму, ножи, сабли, маски, доспехи, приспособления для киноспецэффектов и массу других невероятных штуковин. Это настоящее эльдорадо для любителей всевозможного винтажа.
Адрес: Storgata 37, 0182 Oslo
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ И ПРОЧИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Рыбаки на пристани у Ратуши
Купите свежевыловленные и только что сваренные креветки и насладитесь ими, сидя на одной из многочисленных лавочек на Ратушной площади. Покупка свежей рыбы и морепродуктов у рыбаков прямо в центре города – важная традиция для жителей Осло.
Адрес: Rådhusbrygge 1, 0037 Oslo
Laksen Fisk & Vilt
Этот ресторан, известный своими простыми блюдами из местных морепродуктов, жизнерадостной атмосферой и демократичными ценами, расположен в районе, популярном среди хипстеров – и не только.
Адрес: Maridalsveien 188, 0469 Oslo
Orlando’s Pub
Уютный «бар на районе», куда едут, однако, со всего города. Здесь нередко проводятся совершенно спонтанные музыкальные концерты.
Адрес: Rostedsgate 7, 0178 Oslo
Lille Kampen
Популярный кафе-бар, ставший своего рода культурным центром для местных жителей. Проводятся плановые концерты и устраиваются вечеринки-сюрпризы для меломанов.
Адрес: Bøgata 25C, 0655 Oslo
Retrolykke kaffebar
Удивительный ретро-бар, где все винтажные предметы интерьера, включая мебель, на которой сидят посетители, можно при желании приобрести.
Адрес: Markveien 33, 0554 Oslo
Bare Jazz
Если вы любите джаз, вам придется по душе это заведение с жизнерадостным двориком, всякий раз заполненным завсегдатаями.
Адрес: Grensen 8, 0159 Oslo
Tim Wendelboe
Главная достопримечательность этого эспрессо-бара – его основатель и владелец Тим Венделбё, по праву считающийся настоящим гуру приготовления кофе.
Адрес: Grüners gate 1, 0552 Oslo
Syverkiosken
Эти небольшие деревянные ларьки, торгующие сосисками, – типично норвежское явление. Однако в самом Осло их осталось довольно мало.
Несмотря на явный спад в потреблении такого рода уличной еды, у красных ларьков Syverkiosken, благодаря высокому качеству, по-прежнему множество верных клиентов.
Среди них самая разношерстная публика – от бездомных до вполне себе состоятельных граждан. Ларьки славятся невероятным выбором кетчупа и горчицы, а также своим главным хитом – двойным хот-догом в белой булке.
Адрес: Maridalsveien 45b, 0175 Oslo
Lille Herber’n
Этот уютный ресторан расположен на крошечном острове. В здании ресторана с 1929 года бесперебойно существует общепит. Изначально здесь находилась столовая для моряков, разгружающих и загружающих свои корабли в порту Осло.
В меню – качественные блюда из свежевыловленных морепродуктов.
Адрес: Herbernveien 1, 0286 Oslo
Café Brasil
Маленький бразильский оазис, расположенный на шумной площади с многочисленными кафе, ресторанами и ночными барами.
Адрес: Møllergata 12, 0179 Oslo
Focacceria
Небольшое кафе с высокими барными стульями в итальянском продуктовом магазине. Популярная пиццерия Villa Paradiso по соседству принадлежит тому же хозяину, Яну Вардёэну, владеющему многочисленными заведениями. Кафе расположено в непосредственной близости к главной улице района Грюнерлёкка в восточном Осло.
Адрес: Markveien 34, 0554 Oslo
Big Boy
В этом культовом салоне-парикмахерской для гей-сообщества имеется кофе-бар, а в подвале расположен магазин для взрослых.
Адрес: Schæffers gate 1, 0558 Oslo
Ostebutikken
Этот маленький, но достойный сырный магазинчик, зажатый между популярными барами в районе Грюнерлёкка, служит прекрасным подтверждением того, что норвежский сыр – это гораздо больше, чем традиционный коричневый сыр «брюнуст».
Адрес: Thorvald Meyers gate 27
Blå
Концертная площадка и бар, где выступают известные исполнители международного уровня. Бар расположен в живописном месте на берегу реки Акерсэльва, разделяющей восточный и западный Осло.
Адрес: Brenneriveien 9, 0182 Oslo