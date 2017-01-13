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23 лучших места в Осло: советы местных жителей

Rus.Postimees.ee
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Ежегодно столицу Норвегии Осло посещает множество туристов. Кого-то интересуют экскурсии по историческим местам, кого-то - шопинг, но есть и те, кто хочет посмотреть на город глазами его жителей, а также найти альтернативные варианты развлечений в норвежской столице, пишет visitnorway.ru.

«Многие из нас по горло сыты сетевыми магазинами, которые можно найти в любом городе. В нашем проекте мы собрали маленькие, независимые места, хозяева которых обожают свое дело. Именно такие места создают культуру любого города», – говорит Ховард Шей, автор книги и интернет-портала «Мой Осло» (Mitt Oslo), посвященных альтернативным развлечениям норвежской столицы, которая сама по себе далеко не банальное туристическое направление.

«Цель нашего проекта – привлечь внимание к тем трудолюбивым энтузиастам, благодаря которым в Осло так здорово жить», – говорит Шей. В таких районах, как Гамлебюэн (Gamlebyen), Грёнланд (Grønland), Марквейен (Markveien), Турсхов (Torshov) и Торггата (Torggata) за последнее время появилось множество мест, где можно вкусно поесть в любое время суток.

Тем, кто не любит проторенных троп и хочет увидеть Осло с новой стороны, Ховард Шей рекомендует следующие уникальные места.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ ОСЛО

Dapper

Магазин для велосипедистов Dapper предлагает одежду и прочую экипировку для городского катания на велосипеде. Непосредственный сосед – магазин Krankenhaus, торгующий культовыми складными велосипедами Brompton.

Адрес: Nordre gate 13, 0551 Oslo

Kollekted by

Авторская подборка мебели и объектов дизайна как признанных, так и молодых скандинавских дизайнеров.

Адрес: Rathkes gate 4, 0558 Oslo

Embla Keramikk

Гончарная мастерская и магазин Embla поставляет керамическую посуду, в частности, в ресторан Maaemo, недавно получивший три звезды Michelin. Через окна первого этажа можно понаблюдать за работой мастеров, а потом – зайти в магазин и купить что-нибудь на память.

Адрес: Hegdehaugsveien 14, 0167 Oslo

Ruth 66

Рут (Ruth) – старомодное норвежское женское имя, а Шоссе 66 (Route 66) – легендарная американская дорога. Хозяйка Хеге Нюлюнд торгует в своем магазинчике всяческими американскими артефактами и прочими любопытными предметами.

Адрес: Torshovgata 3, 0476 Oslo

Neseblod Records

Культовый магазин и по совместительству музей, посвященный музыке хеви-металл. Название магазина-музея переводится как «Носовое кровотечение». Сюда приезжают многочисленные фанаты тяжелого металла со всей страны и даже из-за границы.

Адрес: Schweigaards gate 56, 0656 Oslo

Råkk & Rålls

Råkk & Rålls Brukthandel – еще одни музыкальный магазин и музыкальное кафе. Это самый большой в Норвегии магазин, торгующий винтажными музыкальными пластинками и другими записями.

Адрес: Akersgata 39, 0158 Oslo

Sinsen Bruktkhall

Один из крупнейших постоянно работающих блошиных рынков Норвегии. Здесь можно найти самые разные предметы норвежского обихода за последние сто лет. Небанальная и более бюджетная альтернатива обычным сувенирным магазинам.

Адрес: Sinsenveien 11, 0572 Oslo

Naturens mangfold

Магазин торгует настоящими богатствами природы – ископаемыми, минералами, метеоритами, насекомыми, а также костюмами для исследователей и прочими околонаучными вещами. Рюне Фрёланд, создатель этого волшебного мира, готов поделиться своей страстью и знанием природы и науки. Посещение магазина прекрасно сочетается с визитом в близлежащие Музей естественной истории и Ботанический сад Осло.

Адрес: Hagegata 1, 0577 Oslo

Pentagon

Поистине необычное место – своего рода супермаркет оружия боеприпасов. Здесь можно найти костюмы викингов, военную форму, ножи, сабли, маски, доспехи, приспособления для киноспецэффектов и массу других невероятных штуковин. Это настоящее эльдорадо для любителей всевозможного винтажа.

Адрес: Storgata 37, 0182 Oslo

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ И ПРОЧИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Рыбаки на пристани у Ратуши

Купите свежевыловленные и только что сваренные креветки и насладитесь ими, сидя на одной из многочисленных лавочек на Ратушной площади. Покупка свежей рыбы и морепродуктов у рыбаков прямо в центре города – важная традиция для жителей Осло.

Адрес: Rådhusbrygge 1, 0037 Oslo

Laksen Fisk & Vilt

Этот ресторан, известный своими простыми блюдами из местных морепродуктов, жизнерадостной атмосферой и демократичными ценами, расположен в районе, популярном среди хипстеров – и не только.

Адрес: Maridalsveien 188, 0469 Oslo

Orlando’s Pub

Уютный «бар на районе», куда едут, однако, со всего города. Здесь нередко проводятся совершенно спонтанные музыкальные концерты.

Адрес: Rostedsgate 7, 0178 Oslo

Lille Kampen

Популярный кафе-бар, ставший своего рода культурным центром для местных жителей. Проводятся плановые концерты и устраиваются вечеринки-сюрпризы для меломанов.

Адрес: Bøgata 25C, 0655 Oslo

Retrolykke kaffebar

Удивительный ретро-бар, где все винтажные предметы интерьера, включая мебель, на которой сидят посетители, можно при желании приобрести.

Адрес: Markveien 33, 0554 Oslo

Bare Jazz

Если вы любите джаз, вам придется по душе это заведение с жизнерадостным двориком, всякий раз заполненным завсегдатаями.

Адрес: Grensen 8, 0159 Oslo

Tim Wendelboe

Главная достопримечательность этого эспрессо-бара – его основатель и владелец Тим Венделбё, по праву считающийся настоящим гуру приготовления кофе.

Адрес: Grüners gate 1, 0552 Oslo

Syverkiosken

Эти небольшие деревянные ларьки, торгующие сосисками, – типично норвежское явление. Однако в самом Осло их осталось довольно мало.

Несмотря на явный спад в потреблении такого рода уличной еды, у красных ларьков Syverkiosken, благодаря высокому качеству, по-прежнему множество верных клиентов.

Среди них самая разношерстная публика – от бездомных до вполне себе состоятельных граждан. Ларьки славятся невероятным выбором кетчупа и горчицы, а также своим главным хитом – двойным хот-догом в белой булке.

Адрес: Maridalsveien 45b, 0175 Oslo

Lille Herber’n

Этот уютный ресторан расположен на крошечном острове. В здании ресторана с 1929 года бесперебойно существует общепит. Изначально здесь находилась столовая для моряков, разгружающих и загружающих свои корабли в порту Осло.

В меню – качественные блюда из свежевыловленных морепродуктов.

Адрес: Herbernveien 1, 0286 Oslo

Café Brasil

Маленький бразильский оазис, расположенный на шумной площади с многочисленными кафе, ресторанами и ночными барами.

Адрес: Møllergata 12, 0179 Oslo

Focacceria

Небольшое кафе с высокими барными стульями в итальянском продуктовом магазине. Популярная пиццерия Villa Paradiso по соседству принадлежит тому же хозяину, Яну Вардёэну, владеющему многочисленными заведениями. Кафе расположено в непосредственной близости к главной улице района Грюнерлёкка в восточном Осло.

Адрес: Markveien 34, 0554 Oslo

Big Boy 

В этом культовом салоне-парикмахерской для гей-сообщества имеется кофе-бар, а в подвале расположен магазин для взрослых.

Адрес: Schæffers gate 1, 0558 Oslo

Ostebutikken

Этот маленький, но достойный сырный магазинчик, зажатый между популярными барами в районе Грюнерлёкка, служит прекрасным подтверждением того, что норвежский сыр – это гораздо больше, чем традиционный коричневый сыр «брюнуст».

Адрес: Thorvald Meyers gate 27

Blå 

Концертная площадка и бар, где выступают известные исполнители международного уровня. Бар расположен в живописном месте на берегу реки Акерсэльва, разделяющей восточный и западный Осло.

Адрес: Brenneriveien 9, 0182 Oslo

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