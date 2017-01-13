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Что творилось в шторм на пароме Tallink: танцующие попадали на пол, а пассажиры начали учить капитана, как управлять кораблем

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Шторм, обрушившийся на Балтийское море в ночь на 12 января, изрядно потрепал круизный паром Tallinnk. Пассажиры рассказывают, что порой по палубе было невозможно передвигаться, пишет Postimees.

По словам ведущего праздничного вечера на пароме Микка Мерекиви, перед отправлением в Стокгольм 11 января он поинтересовался в справочном столе, будеть ли шторм предстоящей ночью сильнее, чем предыдущий.

"Мне сказали, что в прошлую ночь высота волны была 5,5 м, а предстоящей ночью обещают 10,5 м", - рассказал Мерекиви. И капитан в начале рейса предупредил пассажиров, что шторм будет сильным. Но до Аландских островов волнение было терпимым.

"Качка началась через час после остановки у Аландских островов и продолжалась до 8 утра. У машин ревела сигнализация, иногда было чувство, что нужно за что-нибудь ухватиться, чтобы не вылететь с кровати", - вспоминает пассажир.

"Было страшно", - признается он. Когда через два-три часа стало ясно, что уснуть в таких условиях невозможно, Мерекиви вышел из каюты, чтобы посмотреть, какова обстановка на корабле.

Танцы с уборочной машиной

"Одна из уборщиц попыталась навести порядок в банкетном зале после выступления кабаре с помощью большой уборочной машины. Она напоминала владельца собаки, вышедшего на прогулку с питомцем, потому что из-за качки машина таскала ее за собой из одного конца зала в другой", - продолжил рассказ Мерекиви. В магазине tax-free вещи попадали с полок, а на полу алкогольного магазина, по словам пассажира, образовались лужи пива и водки.

"Летали какие-то полки, в ресторане кто-то забыл закрыть посудный шкаф и все из него вывалилось на пол", - вспоминает Мерекиви. Народу по парому ходило мало, зато у справочного стола стояли эстонцы, учившие капитана, как управлять кораблем. "Капитан должен увеличить скорость, нельзя стоять на одном месте", - советовали пассажиры.

Несмотря на жестокий шторм, на танцполе веселье продолжалось, хотя танцующие и падали время от времени. На седьмой палубе было видно, как вода хлещет прямо в иллюминатор. "Удары воды были достаточно сильными, никогда раньше такого не видел", - признается Мерекиви. Он похвалил паромную компанию, которая утром предложила всем бесплатный кофе.

Из Стокгольма паром должен был прибыть в Таллинн около 10 часов, но оказался на месте лишь в 12.35. "Он шел зигзагами, чтобы как можно меньше качало, но когда повернулся под бортовые волны, было все же достаточно страшно", - сказал Мерекиви.

Мучения латышей - рейс длился на 11 часов больше

По словам пасаажира, находившегося в штормовую ночь на судне компании Tallink Romantika, паром качало так сильно, что передвигаться по палубе было невозможно. Пассажир парома Евгений рассказывает, что персонал судна постоянно успокаивал пассажиров, пишет TVnet

"Сказали, что все будет хорошо", - говорит пассажир, указав, что путь казался длиннее, чем обычно.

Еще один молодой очевидец по имени Атрем рассказал, что часть пассажиров, чтобы скоротать время, выпивали и шли спать. Часть вообще не выходили из кают, так как из-за ветра паром качало так сильно, что передвигаться было сложно.

"11 часов опоздания, в начале нас никто не проинформировал, никто ничего не знал. Была маленькая паника, напряжение, но ничего страшного не происходило", - говорит молодой человек.

В свою очередь один англоговорящий пассажир отметил, что дорога казалась очень длинной, но страшно не было. "Я спал, поэтому все было не так плохо", - говорит Стефан.

Как сообщалось ранее, паром "Romantika", который прошедшей ночью на пути из Стокгольма в результате шторма получил повреждения, прибыл в Ригу с 11-часовым опозданием - около десяти часов вечера.

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