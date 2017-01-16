На улицах Таллинна появятся автоматические камеры слежения за скоростью

Вторник, 17. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

На улицах Таллинна появятся автоматические камеры слежения за скоростью8

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Уже в ближайшее время автоматические камеры слежения за скоростью появятся и в Таллинне, cообщает Postimees.

Пока предупреждающие о дорожных камерах знаки установили на бульваре Сыпрузе. "Если где-либо поставили камеру слежения за скоростью, то до нее должен быть установлен предупреждающий знак", - указывает заведующий отделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

Если ехать по бульвару Сыпрузе в сторону города, первый предупреждающий знак стоит на Таммсааре-теэ, а второй на перекрестке Линну-теэ. Где именно будут находиться камеры, организатор движения не сообщает. "В комиссии по дорожному движению мы пришли к выводу, что называть точные места, где будут находиться камеры слежения за скоростью, - необоснованно, потому что водитель транспортного средства, в соответствии с требованиями Закона о дорожном движении, должен везде соблюдать разрешенную скорость. Если он видит знак "Автоматическое слежение за скоростью", он должен учитывать, что за ним могут следить. Будут ли использоваться стационарные или мобильные камеры слежения за скоростью и где именно их будут использовать, мы не разглашаем", - отметил Рюйтельмаа.

Он добавил, что предупреждающие об автоматическом слежении знаки уже установлены и на Палдиском шоссе. При необходимости их установят и в других местах. "Если нам удастся снизить количество превышений скорости в одном районе, это даст нам основания расширить систему автоматического слежения", - считает он.

"Всем известно, что на перекрестке Кристийне установлены стационарные фоторадары. Очевидно, и с их помощью вскоре можно будет штрафовать за превышения скорости", - продолжил Рюйтельмаа.

По его словам, если где-либо еще в Таллинне будут использовать, например, мобильные камеры слежения за скоростью, то тогда на обочину установят соответствующий временный знак. "Водитель, который соблюдает правила дорожного движения и следит за дорожными знаками, будет своевременно предупрежден. А вообще, для того, кто не превышает скорость, этот знак значения не имеет", - заметил Рюйтельмаа.

Он пояснил, что особенно пристально будет контролироваться бульвар Сыпрузе, поскольку поток движения на нем направлен к перекрестку Кристийне, который считается одним из самых опасных в Эстонии.

Пока водителям транспортных средств не о чем беспокоиться. "Когда камеры слежения за скоростью начнут работу, мы совместно с Департаментом шоссейных дорог отправим пресс-сообщение, чтобы еще раз привлечь внимание водителей, чтобы они повысили собственную бдительность. Чтобы у людей было как можно больше информации о том, что теперь началось автоматическое слежение за скоростью. И если, несмотря на предупреждающие знаки на дорогах и на предупреждения в СМИ, кто-то продолжит превышать скорость, то пусть он не удивляется, когда ему на почту придет сообщение о штрафе", - предупредил Рюйтельмаа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкамераталлиннфоторадар
Авиакатастрофа в Киргизии
мнение
Коммерческий текст
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
23:24
Фото: в Харьюмаа столкнулись автомобили, одного из водителей увезли на скорой
22:45
Картина дня: крушение самолета в Киргизии, исчезновение бонусов на картах и самый востребованный работодатель
22:09
Эксперты: Трамп поставил невозможное условие для снятия санкций (3)
21:58
Не имеющий водительских прав Стальнухин рассказал, почему купил машину в лизинг на деньги налогоплательщиков
20:59
Евросоюз прокомментировал заявления Трампа о НАТО как об "устаревшей организации" (1)
20:46
В Эстонию прибыли новые беженцы из Сирии
20:36
Фото и видео: в Табасалу в ДТП пострадал двухлетний ребенок
20:22
Выяснилось, кто может стать новым старейшиной Кесклинна
19:42
Три вещи помогут улучшить здоровье и внешний вид за неделю
19:35
Госсуд не разрешил вписать отчество в паспорт
19:26
Израильские военные застрелили бросавшего в них камни палестинского подростка
19:21
Украина подала иск против России в Международный суд ООН (5)
19:20
Рецепт: нежные картофельные блинчики
19:00
Четыре типа живота и методы борьбы с ними
18:57
Эти шесть идей навсегда изменят жизнь автомобилистов
18:55
Готовы поспорить, что такого вы еще не видели: парень Анны Седоковой подарил ей гигансткий букет роз (фото)
18:49
Би-би-си расследует утечку в России третьего эпизода "Шерлока" (3)
18:36
В ОАЭ рухнул воздушный шар с туристами
18:35
Сына Сергея Лазарева не существует
18:30
Видео: Лариса Гузеева в шоке от самооценки носатой невесты
Все новости
LimonЦеликом
Нарвитянин, автор ролика «Я русский», очень удивился, когда ему позвонили из Рийгикогу

Нарвитянин, автор ролика «Я русский», очень удивился, когда ему позвонили из Рийгикогу

Фото: Сирет Котка и Мартин Репинский катаются с семьей на лыжах и планируют свою свадьбу!

Фото: Сирет Котка и Мартин Репинский катаются с семьей на лыжах и планируют свою свадьбу! (1)

Горячие кадры: эстонская спортсменка Грете Шадейко отдыхает с возлюбленным на Бора-Бора

Горячие кадры: эстонская спортсменка Грете Шадейко отдыхает с возлюбленным на Бора-Бора

16. янв
Готовы поспорить, что такого вы еще не видели: парень Анны Седоковой подарил ей гигансткий букет роз (фото)
16. янв
Сына Сергея Лазарева не существует
16. янв
Сергей Зверев опубликовал ролик с матерящейся Аллой Пугачевой
16. янв
#СКАЗОЧНОЕБАЛИ, или Как сходят с ума на отдыхе российские и украинские звезды (3)
KrasotkaЦеликом
Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами

Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами

Видео: 15-летняя балерина размера плюс взорвала сеть

Видео: 15-летняя балерина размера плюс взорвала сеть

Четыре типа живота и методы борьбы с ними

Четыре типа живота и методы борьбы с ними

16. янв
Три вещи помогут улучшить здоровье и внешний вид за неделю
16. янв
Рецепт: нежные картофельные блинчики
16. янв
Видео: Лариса Гузеева в шоке от самооценки носатой невесты
16. янв
Как уменьшить количество сахара в рационе ребенка
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
Дефицит молока на прилавках: из-за поломки холодильного центра производство остановлено на несколько дней

Дефицит молока на прилавках: из-за поломки холодильного центра производство остановлено на несколько дней

Вопрос читателя: должен ли работодатель приводить в порядок дорогу на его территории?

Вопрос читателя: должен ли работодатель приводить в порядок дорогу на его территории?

Вопрос читателя: может ли работодатель продлевать мой рабочий день?

Вопрос читателя: может ли работодатель продлевать мой рабочий день?

16. янв
Полезно знать: как правильно ухаживать за джинсами (1)
Погода
Завтра в Эстонии ожидается небольшой мороз и снегопад

Завтра в Эстонии ожидается небольшой мороз и снегопад

Соляная лампа смертельно опасна для собак и кошек

Соляная лампа смертельно опасна для собак и кошек

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Харьюмаа столкнулись автомобили, одного из водителей увезли на скорой

Фото: в Харьюмаа столкнулись автомобили, одного из водителей увезли на скорой

Фото и видео: в Табасалу в ДТП пострадал двухлетний ребенок

Фото и видео: в Табасалу в ДТП пострадал двухлетний ребенок

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Выяснилось, кто может стать новым старейшиной Кесклинна

Выяснилось, кто может стать новым старейшиной Кесклинна

На улицах Таллинна появятся автоматические камеры слежения за скоростью

На улицах Таллинна появятся автоматические камеры слежения за скоростью (8)

Культура
Солист Таллиннского Музыкального театра споет в Кремле

Солист Таллиннского Музыкального театра споет в Кремле

Музей КГБ проведет бесплатные экскурсии

Музей КГБ проведет бесплатные экскурсии

Самые читаемые
На улицах Таллинна появятся автоматические камеры слежения за скоростью(7)
В Нарве у границы стреляли очередями, пугая людей(10)
Эксперты: Трамп поставил невозможное условие для снятия санкций(3)
Не имеющий водительских прав Стальнухин рассказал, почему купил машину в лизинг на деньги налогоплательщиков
С клиентских карт скоро пропадут миллионы евро
Топ комментариев
Трамп назвал условие для отмены санкций США в отношении России(48)
Андрей Коробейник: Партия реформ играла не в свою игру, используя национальную карту(23)
Галерея: Польша приветствует американских военнослужащих(21)
Тройная авария в Харьюмаа: четверо пострадавших в тяжелом состоянии(18)
Аарне Веэдла: Россия - бедная страна со слабой экономикой(18)
Bалюта
USD
0,944 EUR
GBP
1,139 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 16.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees