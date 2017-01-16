На улицах Таллинна появятся автоматические камеры слежения за скоростью

Пока предупреждающие о дорожных камерах знаки установили на бульваре Сыпрузе. "Если где-либо поставили камеру слежения за скоростью, то до нее должен быть установлен предупреждающий знак", - указывает заведующий отделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

Если ехать по бульвару Сыпрузе в сторону города, первый предупреждающий знак стоит на Таммсааре-теэ, а второй на перекрестке Линну-теэ. Где именно будут находиться камеры, организатор движения не сообщает. "В комиссии по дорожному движению мы пришли к выводу, что называть точные места, где будут находиться камеры слежения за скоростью, - необоснованно, потому что водитель транспортного средства, в соответствии с требованиями Закона о дорожном движении, должен везде соблюдать разрешенную скорость. Если он видит знак "Автоматическое слежение за скоростью", он должен учитывать, что за ним могут следить. Будут ли использоваться стационарные или мобильные камеры слежения за скоростью и где именно их будут использовать, мы не разглашаем", - отметил Рюйтельмаа.

Он добавил, что предупреждающие об автоматическом слежении знаки уже установлены и на Палдиском шоссе. При необходимости их установят и в других местах. "Если нам удастся снизить количество превышений скорости в одном районе, это даст нам основания расширить систему автоматического слежения", - считает он.

"Всем известно, что на перекрестке Кристийне установлены стационарные фоторадары. Очевидно, и с их помощью вскоре можно будет штрафовать за превышения скорости", - продолжил Рюйтельмаа.

По его словам, если где-либо еще в Таллинне будут использовать, например, мобильные камеры слежения за скоростью, то тогда на обочину установят соответствующий временный знак. "Водитель, который соблюдает правила дорожного движения и следит за дорожными знаками, будет своевременно предупрежден. А вообще, для того, кто не превышает скорость, этот знак значения не имеет", - заметил Рюйтельмаа.

Он пояснил, что особенно пристально будет контролироваться бульвар Сыпрузе, поскольку поток движения на нем направлен к перекрестку Кристийне, который считается одним из самых опасных в Эстонии.

Пока водителям транспортных средств не о чем беспокоиться. "Когда камеры слежения за скоростью начнут работу, мы совместно с Департаментом шоссейных дорог отправим пресс-сообщение, чтобы еще раз привлечь внимание водителей, чтобы они повысили собственную бдительность. Чтобы у людей было как можно больше информации о том, что теперь началось автоматическое слежение за скоростью. И если, несмотря на предупреждающие знаки на дорогах и на предупреждения в СМИ, кто-то продолжит превышать скорость, то пусть он не удивляется, когда ему на почту придет сообщение о штрафе", - предупредил Рюйтельмаа.