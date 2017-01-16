В Сочи начали массовое изучение английского языка к ЧМ-2018

По словам представителя управления образовании администрации города, в Сочи на различных носителях каждый день будет транслироваться по одному английскому слову.

В декабре Сочинское концертно-филармоническое объединение запустило проект "English club в Зимнем театре". Туда приглашаются все желающие для бесплатного обучения английскому языку.

В Сочи пройдут три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.