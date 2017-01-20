Понедельник, 23. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Иностранцы об аренде жилья в Таллинне: мы готовы платить больше, но нам все равно отказывают

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Людям с другим цветом кожи в Таллинне часто очень тяжело арендовать квартиру, даже если они готовы платить больше, пишет Postimees.

«Например, одному специалисту из Африки отказывают в последний момент перед заключением сделки, хотя потом объявление о сдаче в аренду той же самой квартиры весит долгое время наверху порталов с недвижимостью», - рассказывает о своем опыте персональный специалист TransferWise Трийн Сау.

Если о жителе Эстонии легко найти информацию в интернете, прошлое иностранца изучить гораздо сложнее. В некоторых странах среди арендаторов принято брать у предыдущих арендодателей рекомендательные письма. Для разыскивающего съемное жилье человека хорошая работа — это плюс, но в иных случаях даже это не поможет.

Арсалан Васи из Пакистана для того, чтобы найти съемное жилье, говорил с сотней маклеров и владельцев квартир, но тех, кто согласился хотя бы ответить, было очень мало. Васи не помогло даже то, что в данный момент он учится на магистра в Таллиннском Техническом университете и работает руководителем по закупкам в принадлежащей французам фирме, занимающейся электроникой. Во всех отношениях достойный кандидат для аренды.

«Я не говорю ни на эстонском, ни на русском языках и понимаю, когда люди хотят сдать квартиру кому-то, с кем они могут общаться. - говорит Васи. - Безусловно, проблема в том, что хозяева не хотят сдавать в аренду квартиру иностранцам, особенно из стран Азии. Они говорят мне это напрямую».

«Смотрел квартиры в Мустамяэ, Ласнамяэ, Нымме и был даже согласен платить больше», - говорит Васи, который искал квартиру четыре месяца и жил в хостеле, поскольку не смог остаться в общежитии. Многие его одногруппники, с которыми он учился в ТТУ, были вынуждены вернуться домой, поскольку наладить жизнь в Эстонии слишком сложно.

«На самом деле я не хочу много жаловаться. У меня была возможность получить образование в Эстонии и у меня здесь хорошая работа. В конце концов нашел себе квартиру, в итоге все хорошо. Прекрасно, что Эстония дает возможность и людям из других стран», - говорит Васи.

С аналогичными проблемами сталкиваются и преподаватели Таллиннского Технического университета. Сейчас среди иностранцев в университете насчитывается 52 преподавателя. Университет не может им предложить квартиры. Иностранцам, особенно тем, кто родом не из Европы, или с детьми очень тяжело найти квартиру.

«У иностранцев просят очень высокую арендную плату. Найти жилье и заключить договор аренды — настоящая головная боль. Необходима поддержка местных жителей», - говорит декан отделения ИТ Герт Ерван.

Профессор университета Карстен Стаэхр из Дании говорит, что в Таллинне очень легко арендовать квартиру.

«Я не сталкивался ни с какой дискриминацией на рынке недвижимости Эстонии или в обществе целом, несмотря на то, что я не родом отсюда, - говорит Стаэхр. - Искал новую или недавно отремонтированную квартиру в центре Таллинна. Квартира была готова к моему приезду, когда переехал в Таллинн».

Опрос среди японцев Таллинна показывает, что для них снять квартиру проблематично только, если хотят жилье в центре по хорошей цене.

Для иностранца в Таллинне тяжелее снять квартиру у частного лица, с квартирами, которые принадлежат фирмам, не возникает больших проблем.

Многие квартиры сдаются неофициально, поэтому владельцы не хотят позволять иностранному квартиросъемщику регистрировать свое местожительство, объясняет Трийн Сау. А без этого иностранец не может ходатайствовать о документах или использовать бесплатно общественный транспорт в Таллинне.

«Некоторые арендодатели видят в иностранцах просто источник дохода и пытаются им предъявить старые неоплаченные счета или заставить оплачивать расходы, которые должны быть проблемой арендодателя. Конечно, такое мошенничество распространяется не только на иностранцев, но в их случае, безусловно, проще воспользоваться сложной ситуацией», - говорит Сау.

По словам маклера, отдельных цен для иностранцев нет, но часто с них требуют большие гарантии. Может случится, что маклер рекомендует владельцу просить вместо месячной гарантийной суммы арендные деньги за пару-тройку месяцев.

По наблюдениям маклеров, по происхождению квартиросъемщика нельзя предугадать его порядочность.

«Есть очень ответственные арендаторы из бедных стран и есть граждане богатых стран, например, из США, которые не следят за чистотой и не выполняют договоренностей. Другими словами: как и у эстонцев, национальность или происхождение не говорит ничего об арендаторе», - говорит профессиональный оценщик недвижимости бюро Arco Vara Михкель Элисте.

Если владелец квартиры отказывает иностранцу, маклеры обычно предлагают другие варианты, которые на тот момент имеются.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАарендажильеиностранецквартира
По теме
Неприятная новость для студентов: обучение в Эстонии подорожает

Неприятная новость для студентов: обучение в Эстонии подорожает

Таллиннский технический университет (ТТУ) с нового учебного года повысит цены за зачетный пункт и исчезнет бесплатное обучение для иностранных студентов, сообщает Postimees.
Коммерческий текст
студия postimees
limon.ee
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
08:34
Иностранцы об аренде жилья в Таллинне: мы готовы платить больше, но нам все равно отказывают
08:20
В Эстонии выросли закупочные цены на молоко
08:08
CNN: хакеры разместили сообщение об атаке РФ на США
07:54
Неприятная новость для студентов: обучение в Эстонии подорожает
07:41
Samsung назвал официальную причину взрывов Galaxy Note 7
07:37
Из горящего дома спасли четырех человек
07:31
Трамп рассмотрит возможность реформирования НАТО
07:21
Автомобиль пьяного водителя перевернулся на крышу
07:02
В столичной больнице продолжают работать связанные с коррупцией руководители
06:46
Синоптики: сегодня будет пасмурно и сыро
22:15
Картина дня: пожар в Горхолле, полиция возьмется за балующихся наркотиками и бизнес-империя Гросса
22:05
СМИ: сенаторы США пытаются предотвратить сделку Трампа с Путиным (3)
22:02
Специалист по управлению гневом: если нами движут эмоции, то быть беде
21:45
Политолог: эстонским политикам нужно воздержаться от выпадов в сторону Трампа (2)
21:34
Премьер Британии Мэй четырежды отказалась отвечать на вопросы о провальном запуске ядерной ракеты (2)
21:18
«Химки» разгромили «Калев» в матче Единой лиги ВТБ
21:03
Телеканал ARD покажет еще один фильм о допинге в России (1)
20:43
Фото, видео: в Ласнамяэ прошло масштабное огненное шоу (1)
20:29
СМИ: Россия способна за день сокрушить армию Британии (8)
20:08
Лед трещит – снег летит: смельчаки прокатились по замерзшему озеру
Все новости
LimonЦеликом
Аттракцион неслыханной щедрости! Парень из Эстонии ищет человека, кто с ним бесплатно поедет в Египет в отель 5 звезд, всё включено

Аттракцион неслыханной щедрости! Парень из Эстонии ищет человека, кто с ним бесплатно поедет в Египет в отель 5 звезд, всё включено (1)

Когда эстонский рэпер снял с себя рубашку, наши соотечественники поняли: он сексуальнее, чем Дэвид Бекхэм

Когда эстонский рэпер снял с себя рубашку, наши соотечественники поняли: он сексуальнее, чем Дэвид Бекхэм (1)

До мурашек! Эстонка бродила по заброшенным местам и пела песню Цоя «Звезда по имени Солнце»

До мурашек! Эстонка бродила по заброшенным местам и пела песню Цоя «Звезда по имени Солнце» (3)

22. янв
Ужасно! Группа SEREBRO расстроила жителей и гостей Риги неудачными нарядами и отсутствием сексуальности (видео)
22. янв
Лена Летучая разбила лицо во время отдыха (видео)
22. янв
Платон уже совсем взрослый: Дмитрий Шепелев отправился с сыном в горы (фото)
22. янв
Смотри: певица Слава на Мальдивах сильно поправилась
KrasotkaЦеликом
Четыре вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену

Четыре вещи, которые делают умные жены, чтобы предотвратить измену

Ученые открыли секрет ночного похудения

Ученые открыли секрет ночного похудения

Какие мужчины не годятся для брака?

Какие мужчины не годятся для брака?

22. янв
Просто и сытно: зимний салат из курицы с орехами, сыром и яблоком
22. янв
10 способов вырастить оптимиста
21. янв
Ваш магазинный отбеливатель - угроза гормонам! Вот восемь альтернатив
21. янв
Молодые папы оказались подвержены «послеродовой депрессии»
СпортЦеликом
Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США

Эстонскую спортсменку Грете Шадейко и ее бойфренда обокрали в США (2)

Cмотрите матч в записи:

Cмотрите матч в записи: "Пярну" обыграл "Маарду" (1)

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

В Кремле осудили нападение на дочь Емельяненко, но призвали избегать ассоциаций

12. окт
В Москве избили дочь Федора Емельяненко после его ссоры с Кадыровым (11)
ВпрокЦеликом
E-Maxima: клиенты все чаще предпочитают самостоятельно забирать заказанные товары

E-Maxima: клиенты все чаще предпочитают самостоятельно забирать заказанные товары

Взволнованные читатели: что делать, если трудовая книжка потеряна?

Взволнованные читатели: что делать, если трудовая книжка потеряна? (2)

Галерея: теперь и в Таллинне есть Anticafe!

Галерея: теперь и в Таллинне есть Anticafe!

21. янв
Клиенты Cherry на что-то еще надеются (1)
Погода
Синоптики: сегодня будет пасмурно и сыро

Синоптики: сегодня будет пасмурно и сыро

На дорогах местами опасно

На дорогах местами опасно

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Из горящего дома спасли четырех человек

Из горящего дома спасли четырех человек

Автомобиль пьяного водителя перевернулся на крышу

Автомобиль пьяного водителя перевернулся на крышу

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото, видео: в Ласнамяэ прошло масштабное огненное шоу

Фото, видео: в Ласнамяэ прошло масштабное огненное шоу (1)

Фото: в Таллинне открылся новый музей

Фото: в Таллинне открылся новый музей (1)

Культура
Умер известный композитор Вельо Тормис

Умер известный композитор Вельо Тормис (1)

В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем

В Финляндии открылась выставка картин, нарисованных медведем

Самые читаемые
Галерея: в Таллинне загорелся Горхолл(2)
Неприятная новость для студентов: обучение в Эстонии подорожает
Samsung назвал официальную причину взрывов Galaxy Note 7
Аттракцион неслыханной щедрости! Парень из Эстонии ищет человека, кто с ним бесплатно поедет в Египет в отель 5 звезд, всё включено(1)
Путь в 25 лет: как Олег Гросс построил свою бизнес-империю(3)
Топ комментариев
Если вы любите Путина, имейте смелость в этом признаться(46)
Авторы скандального опроса: у политиков не было достоверных данных о лояльности русских(31)
Президент Трамп подписал первые указы(27)
Двойное дно грузовика скрывало тайную жизнь жителя Таллинна (24)
Секретное оружие России для вторжения в Прибалтику и победы над войсками НАТО: солдаты, падающие с неба(23)
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,155 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 20.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees