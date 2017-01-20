Иностранцы об аренде жилья в Таллинне: мы готовы платить больше, но нам все равно отказывают

«Например, одному специалисту из Африки отказывают в последний момент перед заключением сделки, хотя потом объявление о сдаче в аренду той же самой квартиры весит долгое время наверху порталов с недвижимостью», - рассказывает о своем опыте персональный специалист TransferWise Трийн Сау.

Если о жителе Эстонии легко найти информацию в интернете, прошлое иностранца изучить гораздо сложнее. В некоторых странах среди арендаторов принято брать у предыдущих арендодателей рекомендательные письма. Для разыскивающего съемное жилье человека хорошая работа — это плюс, но в иных случаях даже это не поможет.

Арсалан Васи из Пакистана для того, чтобы найти съемное жилье, говорил с сотней маклеров и владельцев квартир, но тех, кто согласился хотя бы ответить, было очень мало. Васи не помогло даже то, что в данный момент он учится на магистра в Таллиннском Техническом университете и работает руководителем по закупкам в принадлежащей французам фирме, занимающейся электроникой. Во всех отношениях достойный кандидат для аренды.

«Я не говорю ни на эстонском, ни на русском языках и понимаю, когда люди хотят сдать квартиру кому-то, с кем они могут общаться. - говорит Васи. - Безусловно, проблема в том, что хозяева не хотят сдавать в аренду квартиру иностранцам, особенно из стран Азии. Они говорят мне это напрямую».

«Смотрел квартиры в Мустамяэ, Ласнамяэ, Нымме и был даже согласен платить больше», - говорит Васи, который искал квартиру четыре месяца и жил в хостеле, поскольку не смог остаться в общежитии. Многие его одногруппники, с которыми он учился в ТТУ, были вынуждены вернуться домой, поскольку наладить жизнь в Эстонии слишком сложно.

«На самом деле я не хочу много жаловаться. У меня была возможность получить образование в Эстонии и у меня здесь хорошая работа. В конце концов нашел себе квартиру, в итоге все хорошо. Прекрасно, что Эстония дает возможность и людям из других стран», - говорит Васи.

С аналогичными проблемами сталкиваются и преподаватели Таллиннского Технического университета. Сейчас среди иностранцев в университете насчитывается 52 преподавателя. Университет не может им предложить квартиры. Иностранцам, особенно тем, кто родом не из Европы, или с детьми очень тяжело найти квартиру.

«У иностранцев просят очень высокую арендную плату. Найти жилье и заключить договор аренды — настоящая головная боль. Необходима поддержка местных жителей», - говорит декан отделения ИТ Герт Ерван.

Профессор университета Карстен Стаэхр из Дании говорит, что в Таллинне очень легко арендовать квартиру.

«Я не сталкивался ни с какой дискриминацией на рынке недвижимости Эстонии или в обществе целом, несмотря на то, что я не родом отсюда, - говорит Стаэхр. - Искал новую или недавно отремонтированную квартиру в центре Таллинна. Квартира была готова к моему приезду, когда переехал в Таллинн».

Опрос среди японцев Таллинна показывает, что для них снять квартиру проблематично только, если хотят жилье в центре по хорошей цене.

Для иностранца в Таллинне тяжелее снять квартиру у частного лица, с квартирами, которые принадлежат фирмам, не возникает больших проблем.

Многие квартиры сдаются неофициально, поэтому владельцы не хотят позволять иностранному квартиросъемщику регистрировать свое местожительство, объясняет Трийн Сау. А без этого иностранец не может ходатайствовать о документах или использовать бесплатно общественный транспорт в Таллинне.

«Некоторые арендодатели видят в иностранцах просто источник дохода и пытаются им предъявить старые неоплаченные счета или заставить оплачивать расходы, которые должны быть проблемой арендодателя. Конечно, такое мошенничество распространяется не только на иностранцев, но в их случае, безусловно, проще воспользоваться сложной ситуацией», - говорит Сау.

По словам маклера, отдельных цен для иностранцев нет, но часто с них требуют большие гарантии. Может случится, что маклер рекомендует владельцу просить вместо месячной гарантийной суммы арендные деньги за пару-тройку месяцев.

По наблюдениям маклеров, по происхождению квартиросъемщика нельзя предугадать его порядочность.

«Есть очень ответственные арендаторы из бедных стран и есть граждане богатых стран, например, из США, которые не следят за чистотой и не выполняют договоренностей. Другими словами: как и у эстонцев, национальность или происхождение не говорит ничего об арендаторе», - говорит профессиональный оценщик недвижимости бюро Arco Vara Михкель Элисте.

Если владелец квартиры отказывает иностранцу, маклеры обычно предлагают другие варианты, которые на тот момент имеются.