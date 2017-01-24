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«Поиски следов Кремля – по-прежнему актуальная тема»

Андрей Красноглазов: каждый русский ощущает за спиной чужое дыхание4

Елена Поверина
Елена Поверина
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«Безусловно, каждый русский, если он задействован в общественной жизни, всегда ощущал и будет ощущать чужое дыхание в спину. Мы с этим живем и к этому привыкли», - сказал в студии Postimees директор Института Пушкина Андрей Красноглазов. 

Смотрите видео!

Päevaintervjuu: Andrei Krasnoglazov
Allikas: Postimees

В Литве завершено расследование по делу о госизмене школьников, отдыхавших в летних лагерях в России: состав преступления не обнаружен. В Эстонии в 2014 году в ежегоднике КаПо тоже фигурировали российские детские военно-спортивные лагеря, которые рассматривались как «один из тревожных признаков российского влияния». Чем завершилась поднятая шумиха? 

«Все ограничилось публикацией в прессе (и в ежегоднике КаПо - прим.ред.). Обошлось без последствий», - пояснил Андрей Красноглазов, добавив: "Институт Пушкина не занимается военно-спортивными лагерями, поэтому деталей не знаю".

Андрей Красноглазов

При этом Красноглазов признал, что даже после поездок ребят в Россию, в летние образовательные лагеря,  представители спецслужб иногда наносят визиты в школы: «Такие слухи доходят и до меня, иногда такие контакты с участниками наших проектов происходят. У представителей спецслужб есть бюджет, который нужно осваивать и представлять отчеты. Мы стараемся быть максимально открытыми. Безусловно, все это не очень приятно».

«Поиски следов Кремля – по-прежнему актуальная тема. Страны Балтии зациклены на этом. Но наша деятельность абсолютно открыта и ясна: в проектах участвуют школьники и учителя. Реальных оснований для опасений нет», - заверил он. 

Елена Поверина в студии Postimees./ Pm

Этим летом в России в очередной раз пройдут курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы из Эстонии. Не рискуют ли учителя попасть под лупу КаПо и лишиться работы?

«Не знаю, под лупу или микроскоп. Не верю, чтобы кто-то лишился работы. Пусть учителя не боятся: можно ехать! Их никто не поведет в пикет к эстонскому посольству», - заверил Красноглазов.

Директор Института Пушкина напомнил, что все эти поездки – либо совершенно бесплатные, либо частично оплачиваемые. Что касается высшего образования, то в новом учебном году Россия предлагает абитуриентам из Эстонии 80 бесплатных мест. Выбор - из более 500 вузов. 

Красноглазов уверен, что качество высшего образования в России выше, чем в Эстонии: «Я сам выпускник МГУ: помню, чему и как учили нас, и вижу, как учат моих детей в Тартуском университете. Сравнение – в пользу российских вузов, хотя их программа и несколько перегружена. Больше половины поступивших хотят после учебы остаться в России». 

Студия Postimees: обучение и летние лагеря в России – чем завершился поиск «следов» Кремля?/ Одежда ведущей: Диана Денисова/ Diana Denissova Fashion Studio

Директор Института Пушкина Андрей Красноглазов ответил на вопросы Postimees в прямом эфире. Разговор шел о востребованности бесплатного российского образования и последствиях участия в различных проектах. Смотрите интервью в записи!

  • Продолжают ли эстонские школьники и учителя участвовать в российских летних лагерях? Стоит ли искать в подобных проектах кремлевский след? 
  • Не рискуют ли учителя попасть под лупу КаПо и лишиться работы?
  • Пользуется ли популярностью бесплатное обучение в российских вузах? В новом учебном году для абитуриентов из Эстонии предусмотрено 80 мест. На выбор - более 500 вузов.
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