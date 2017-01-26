«НАТО – оборонный союз с конкретными задачами. Президент Трамп хочет поставить ему новые цели, скажем, борьбу с терроризмом. Из этого следует, что никакого роспуска НАТО никаким образом произойти не может, напротив – деятельность альянса расширится еще больше. Связано это с тем, что США всегда рассматривали союзников как дополнительную силу для реализации каких-то своих планов, инициатив. НАТО всегда усиливал позиции США на мировой арене, его возможности. Союзники по НАТО участвовали и в кампаниях США против Афганистана и Ирака. В таком же духе все это и будет продолжаться. Одно из конкретных требований Трампа к союзникам – это увеличение военных расходов. Здесь нужно отметить, что в связи с мировой обстановкой и впрямь наблюдается увеличение военных расходов у многих стран. Так что и здесь противоречий между Трампом и его европейскими союзниками по НАТО уже нет. Что касается каких-то бюрократических изменений, чтобы организация стала еще более эффективной, то они могут иметь место, но по-крупному это ничего не изменится. Это стало абсолютно ясно при слушаниях в Сенате США во время утверждения госсекретаря и министра обороны. У сенаторов были вполне конкретные позиции по НАТО, и кандидаты Трампа на высокие посты охотно поддерживали мнение сенаторов».



