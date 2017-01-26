По сообщениям израильских СМИ, дети сначала получат временное гражданство Израиля, а после четырех лет смогут получить постоянное гражданство.

Согласно плану, сироты первые месяцы после прибытия будут жить в общежитии, сообщает израильский телеканал Channel 10 News.

В это время им будут подбираться опекуны или приемные родители.

Израиль также рассматривает возможность со временем разрешить присоединиться к сиротам их ближайшим родственникам, если такие обнаружатся.

Де-юре Израиль находится в состоянии войны с Сирией уже несколько десятилетий. Однако Израиль не принимает никакого участия в гражданской войне в Сирии.

Более того, Израиль предоставлял медицинскую помощь пострадавшим от вооруженного конфликта в Сирии. За последние годы в больницах в Израиле и на Голанских высотах, контролируемых Израилем, лечение получили несколько тысяч выходцев из Сирии.