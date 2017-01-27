К диалогу Путина и Трампа приковано повышенное внимание в связи с появившейся накануне информацией о том, что новая администрация США готовит указ о снятии санкций с России, сообщает портал Newsru.com.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, вместе с тем, призывал не ждать от первого контакта лидеров серьезных подвижек, указав, что лидеры двух стран обсудят основные моменты отношений РФ и США.

На фото видно, что в Овальном кабинете Белого дома, помимо Трампа, находятся вице-президент США Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс и ключевой политический советник нового американского лидера Стивен Бэннон, передает ТАСС.