Внимание, розыск! Из арестного дома сбежали двое молодых мужчин

Артур / PPA

В 18.20 Артур, когда ему оказывали медицинскую помощь, напал на работника арестного дома. Мужчина завладел рабочим удостоверением работника и освободил другого задержанного - 28-летнего Дмитрия. После этого двое мужчин скрылись с территории Нарвского полицейского участка в направлении улицы Вахтра.

Рост Артура составляет 160 см. У него темные короткие волосы. Он среднего телосложения. Мужчина находился под стражей в связи с подозрением в совершении нескольких краж. На нем были бежевые штаны и черная футболка.

Дмитрий / PPA

Рост Дмитрия составляет 175 см. Он худощавого телосложения. У него короткие темные волосы. Мужчина был задержан в связи с подозрением в обороте наркотиков. На нем были серые спортивные штаны и темно-синяя футболка.

«Поскольку поведение мужчин может быть непредсказуемым, то, встретив их, необходимо быть осторожными и не подвергать себя угрозе», - сказал оперативный дежурный Идаской префектуры полиции Сергей Андреев.

«Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее поймать беглецов. Однако просим всех, кто заметил мужчин, изображенных на фото, или располагает какой-либо информацией, которая поможет их задержать, сразу же позвонить по номеру 112», - попросил он.