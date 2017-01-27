The New York Times назвала разговор Путина и Трампа «началом новой эпохи»

Газета The New York Times отметила, что разговором с Путиным Трамп «начал новую эпоху», пишет Rus.Tvnet.

The New York Times: «Пообщавшись с Путиным целый час по телефону, президент Трамп начал новую эпоху в отношениях с Россией. Тон беседы был явно дружественным, что указывает на существенный перелом в лучшую сторону».

В Белом доме уверены, что «удачный разговор стал важным стартовым шагом в направлении улучшения отношений между США и Россией, которые необходимо исправить».

В Кремле в свою очередь подчеркнули, что стороны продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.