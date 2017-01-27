«Я не исключаю, что среди предложенных идей есть хорошие, но их нужно откровенно обсудить с народом», - сказал Ансип в понедельник в таллиннском представительстве Еврокомиссии.

Нужно запросить у народа мандат на изменение пенсионной системы, нельзя проводить реформы скрытно, утаивая от народа часть правды, добавил он.

Нужно объяснить людям ситуацию и тогда они поймут, что в интересах дальнейшего существования пенсионной системы требуется изменить ее, отметил долгое время занимавший должность премьер-министра Эстонии Ансип.

В то же время Ансип не согласился с критиками нынешнего правительства, по словам которых после изменения пенсионной системы не будет смысла прилагать усилия и честно платить налоги. «Останутся два процента социального налога и четыре процента, которые государство добавляет к накопительной пенсии второй ступени», - подчеркнул Ансип.

На кабинетном заседании 19 января правительство решило продолжить изменения пенсии по старости и формулы расчета пенсии. Наряду с гибкой пенсией и связыванием с 2027 года пенсионного возраста с ожидаемым средним сроком жизни, начиная с 2037 года размер пенсии первой ступени будет полностью зависеть от стажа работы, а не от размера пенсии. От него в дальнейшем будет зависеть и обязательная накопительная пенсия, то есть вторая ступень пенсионной системы.