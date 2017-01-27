Украинская биатлонистка объяснила уход с пьедестала под российский гимн

«Ничего особенного не произошло. Просто перепутали трек. Вместо просто музыки поставили гимн, а там его и не должно было быть. Вот и растерялись. Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!» – рассказала украинские биатлонистка Анастасия Меркушина в интервью «Обозревателю».

Золото выиграла сборная России (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов). Серебро завоевали норвежцы (Каролина Эрдал, Марион Рённинг Хубер, Эрленд Бьонтегорд, Фредрик Ессбакк), бронза досталась украинцам (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко).