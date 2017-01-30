Центристская партия должна заплатить за Сависаара еще 77 000 евро

«Если вместо человека, обязанного выплатить сумму, ее выплачивает связанное с ним юридическое лицо, тогда мы имеем дело с особой льготой, с которой необходимо выплатить также подоходный и социальный налоги. Даже если дело касается бывшего члена правления, а здесь ясно, что речь идет принадлежности к правлению», - говорит руководитель по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауриц.

Особой льготой считается льгота, имеющая денежное значение, которую сотрудник получает от работодателя, в связи с его работой, руководством юридическим лицом, или продолжительными трудовыми отношениями. Налогово-таможенный департамент приравнивает особую льготу к заработной плате, и, соответственно, требует уплаты налогов.

Согласно постановлению суда, бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар должен выполнить требование комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП) и вернуть Таллинну запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро, полученное во время кампании местных выборов.

Поскольку эту сумму вместо Сависаара заплатит Центристская партия, то она должна будет также выплатить социальный налог в размере 48 115,19 евро и подоходный налог на сумму 29 160,72 евро. Таким образом, центристы должны выплатить за своего бывшего лидера 193 918,8 евро. Представить налоговую декларацию и уплатить налоги должно будет НКО "Центристская партия".

Зарплату Сависаара не тронут

Изначально главный секретарь Центристской партии Яак Ааб утверждал, что хотя партия и вернет Таллинну 117 000 евро вместо Эдгара Сависаара, эту сумму она затем намерена удержать частями из его зарплаты. Однако нынешний глава партии, премьер-министр Юри Ратас заявил, что зарплату Сависаара трогать не будут.

В интервью Vikerraadio Юри Ратас сказал, что у Центристской партии нет каких-либо тайн, связанных с Сависааром, или особых договоренностей. Ратас напомнил, что как до, так и после конгресса Центристской партии, который прошел в начале ноября, неоднократно говорилось, что партия будет финансово поддерживать Эдгара Сависаара. К финансовой поддержке относится и то, что партия сама выполнит предписание КНФП и вернет Таллинну 117 000 евро, которые были потрачены в 2013 году на рекламную кампанию Сависаара перед выборами в местные самоуправления.

По словам Юри Ратаса, эта реклама не была правильной, но Центристская партия все-таки решила сама вернуть деньги, поскольку хочет подвести черту судебных, юридических и денежных споров, касающихся партии. Он уточнил, что выплату 117 000 евро центристы полностью возьмут на себя и никакие суммы с зарплаты Эдгара Сависаара удерживаться не будут.

В январе 2015 года комиссии по надзору за финансированием партий обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро в городской бюджет Таллинна, устранить недостатки в представленном Центристской партии отчете о кампании по местным выборам за 2013 год, а также представить комиссии доказательства выполнения этих требований.

Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании «Таллинн движется» и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.

Сависаар оспорил предписания в суде, тяжба завершилась 10 ноября решением госсуда не удовлетворять его жалобу. После этого постановление комиссии вступило в силу.