Понедельник, 30. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Центристская партия должна заплатить за Сависаара еще 77 000 евро

Лийс Вельскер
Лийс Вельскер
/
/
:

На прошлой неделе выяснилось, что Центристская партия выплатит Таллинну порядка 117 000 евро вместо своего бывшего лидера Эдгара Сависаара, но это еще не все: поскольку такой подарок приравнивается к особой льготе, центристам придется уплатить еще социальный и подоходный налоги, всего на 77 000 евро. 

«Если вместо человека, обязанного выплатить сумму, ее выплачивает связанное с ним юридическое лицо, тогда мы имеем дело с особой льготой, с которой необходимо выплатить также подоходный и социальный налоги. Даже если дело касается бывшего члена правления, а здесь ясно, что речь идет принадлежности к правлению», - говорит руководитель по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Райнер Лауриц. 

Особой льготой считается льгота, имеющая денежное значение, которую сотрудник получает от работодателя, в связи с его работой, руководством юридическим лицом, или продолжительными трудовыми отношениями. Налогово-таможенный департамент приравнивает особую льготу к заработной плате, и, соответственно, требует уплаты налогов.

Согласно постановлению суда, бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар должен выполнить требование комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП) и вернуть Таллинну запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро, полученное во время кампании местных выборов.

Поскольку эту сумму вместо Сависаара заплатит Центристская партия, то она должна будет также выплатить социальный налог в размере 48 115,19 евро и подоходный налог на сумму 29 160,72 евро. Таким образом, центристы должны выплатить за своего бывшего лидера 193 918,8 евро. Представить налоговую декларацию и уплатить налоги должно будет НКО "Центристская партия".

Зарплату Сависаара не тронут

Изначально главный секретарь Центристской партии Яак Ааб утверждал, что хотя партия и вернет Таллинну 117 000 евро вместо Эдгара Сависаара, эту сумму она затем намерена удержать частями из его зарплаты. Однако нынешний глава партии, премьер-министр Юри Ратас заявил, что зарплату Сависаара трогать не будут.

В интервью Vikerraadio Юри Ратас сказал, что у Центристской партии нет каких-либо тайн, связанных с Сависааром, или особых договоренностей. Ратас напомнил, что как до, так и после конгресса Центристской партии, который прошел в начале ноября, неоднократно говорилось, что партия будет финансово поддерживать Эдгара Сависаара. К финансовой поддержке относится и то, что партия сама выполнит предписание КНФП и вернет Таллинну 117 000 евро, которые были потрачены в 2013 году на рекламную кампанию Сависаара перед выборами в местные самоуправления.

По словам Юри Ратаса, эта реклама не была правильной, но Центристская партия все-таки решила сама вернуть деньги, поскольку хочет подвести черту судебных, юридических и денежных споров, касающихся партии. Он уточнил, что выплату 117 000 евро центристы полностью возьмут на себя и никакие суммы с зарплаты Эдгара Сависаара удерживаться не будут.

В январе 2015 года комиссии по надзору за финансированием партий обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро в городской бюджет Таллинна, устранить недостатки в представленном Центристской партии отчете о кампании по местным выборам за 2013 год, а также представить комиссии доказательства выполнения этих требований.

Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании «Таллинн движется» и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.

Сависаар оспорил предписания в суде, тяжба завершилась 10 ноября решением госсуда не удовлетворять его жалобу. После этого постановление комиссии вступило в силу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбюджетбюджет таллиннаналогналогово-таможенный департаментподоходный налогпремьер-министрсоциальный налогцентристская партияцентристыэдгар сависаарюри ратасяак ааб
limon.ee
krasotka.ee
Коммерческий текст
limon.ee
Религиозная пропаганда
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
19:45
Любовный гороскоп на неделю
19:35
В семье Владимира Жириновского произошло несчастье
19:26
В Мустамяэ замечен эксгибиционист, полиция провела проверку в этом районе
19:21
Центристская партия должна заплатить за Сависаара еще 77 000 евро
19:16
Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов
19:13
Ничего себе! Пока эстонский продюсер жила год в Сибири, ее фирма недосчиталась 600 тысяч евро. И вот почему!
18:50
Департамент здоровья оштрафовал Нарвский отдел культуры
18:43
Дамы, держитесь подальше от мужчин этих знаков Зодиака!
18:41
Радости нет предела! Самая красивая эстонская певица и самый любимый певец представили публике свой клип для «Евровидения» (1)
18:36
Банда в течение трех лет держала в рабстве 16 бездомных
18:21
Бесстыдники! Жители Пирита устроили развратные игры на снегу (фото 18+)
18:17
Психолог объяснила, как уберечь ребенка от педофила
17:59
Грудь прикрыта, смотрим в глаза! Светлана Лобода поделилась свежим селфи
17:53
Фотоновость: президент Кальюлайд встретилась с литовским премьером
17:48
Что добавлять в ванну, чтобы сделать процедуру полезной: шесть рецептов для красоты и здоровья
17:47
Мурашки по коже! Загадка этого маленького мальчика с затонувшего «Титаника» разгадана спустя 100 лет после трагедии!
17:32
Внимание, розыск! Пропал 37-летний Сергей
17:29
Принцы XXI века: богатые и красивые
17:23
Ребенок пинал девушку ногой в автобусе. То, что сделал проходящий мимо парень, стало маме наукой (1)
17:12
Новорожденный помог папе сделать предложение руки и сердца новоиспеченной маме
Все новости
LimonЦеликом
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!

Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем! (13)

Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера

Фотоновость: Таави Рыйвас вернется в родные пенаты! Мы в шоке от того, как выглядит дом детства экс-премьера (2)

Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

Соцсети потешаются: почему Мелания Трамп изменилась в лице, танцуя с военнослужащим? (фото и видео)

19:35
В семье Владимира Жириновского произошло несчастье
19:13
Ничего себе! Пока эстонский продюсер жила год в Сибири, ее фирма недосчиталась 600 тысяч евро. И вот почему!
18:41
Радости нет предела! Самая красивая эстонская певица и самый любимый певец представили публике свой клип для «Евровидения» (1)
18:21
Бесстыдники! Жители Пирита устроили развратные игры на снегу (фото 18+)
KrasotkaЦеликом
Незамужняя женщина в мировой истории: какие странности связаны с образом девушки, у которой нет мужа

Незамужняя женщина в мировой истории: какие странности связаны с образом девушки, у которой нет мужа

Новорожденный помог папе сделать предложение руки и сердца новоиспеченной маме

Новорожденный помог папе сделать предложение руки и сердца новоиспеченной маме

Принцы XXI века: богатые и красивые

Принцы XXI века: богатые и красивые

19:45
Любовный гороскоп на неделю
19:16
Наряд Иванки Трамп за $4000 сравнили с одеждой мигрантов
18:43
Дамы, держитесь подальше от мужчин этих знаков Зодиака!
18:17
Психолог объяснила, как уберечь ребенка от педофила
SportsЦеликом
Победительница X-games Келли Сильдару прилетит в Эстонию в ночь на среду

Победительница X-games Келли Сильдару прилетит в Эстонию в ночь на среду

Игрок силламяэского

Игрок силламяэского "Калева" Липин находится на просмотре в Узбекистане

Эстонский легкоатлет установил новый юниорский рекорд страны

Эстонский легкоатлет установил новый юниорский рекорд страны

14:52
Ни одна из команд не делала заявлений о бойкоте ЧМ-2018 в России (1)
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: почему нельзя следить за передвижениями поездов в режиме реального времени?

Вопрос читателя: почему нельзя следить за передвижениями поездов в режиме реального времени?

Клиентов Elektrilevi ожидает снижение цен

Клиентов Elektrilevi ожидает снижение цен (1)

Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?

Вопрос читателя: законно ли требовать на катке ИД-карту в залог?

07:44
Человек, продающий ароматы для магазинов, рассказал, как запахи побуждают нас тратить больше
Погода
В начале февраля ожидается переменчивая погода

В начале февраля ожидается переменчивая погода

Последний день января будет облачным, но без существенных осадков

Последний день января будет облачным, но без существенных осадков

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Мустамяэ замечен эксгибиционист, полиция провела проверку в этом районе

В Мустамяэ замечен эксгибиционист, полиция провела проверку в этом районе

Внимание, розыск! Пропал 37-летний Сергей

Внимание, розыск! Пропал 37-летний Сергей

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Мужчина, вытащивший утопающего около Горхолла: люди котов в интернете спасают, а тут – человек

Мужчина, вытащивший утопающего около Горхолла: люди котов в интернете спасают, а тут – человек

С февраля меняется расписание общественного транспорта

С февраля меняется расписание общественного транспорта

Культура
На молодежном фестивале «Сыпрус» прозвучат хиты из репертуара Георга Отса

На молодежном фестивале «Сыпрус» прозвучат хиты из репертуара Георга Отса

Скончался легендарный эстонский кинокритик

Скончался легендарный эстонский кинокритик

Самые читаемые
Ану Саагим: после возвращения в Эстонию понимаешь, в каком чудовищном и бессмысленном пузыре мы все здесь живем!(13)
Внимание, розыск! Пропал 37-летний Сергей
Ребенок пинал девушку ногой в автобусе. То, что сделал проходящий мимо парень, стало маме наукой(1)
Бесстыдники! Жители Пирита устроили развратные игры на снегу (фото 18+)
Жертва дискриминации обвиняет журналистов в искажении ее слов(11)
Топ комментариев
Трамп: пока рано говорить о снятии санкций c России(51)
От сердечного приступа умер первый глава ЛНР(39)
Керсти Кальюлайд вдобавок к президентской зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия(34)
Николай Караев: мой оккупантский образ мысли(28)
Фотоновость: Трамп и Путин поговорили по телефону
Bалюта
USD
0,941 EUR
GBP
1,177 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 30.01.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия rus.postimees.ee
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees