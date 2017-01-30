Исследование: 10 городов мира, где простой человек не сможет купить недвижимость

ПОд прицелом демографов оказались 406 городов Австралии, Канады, Ирландии, Гонконга, Японии, Новой Зеландии, Сингапура, Великобритании и США. Портал Kodu выбрал десять самых дорогих для обычного человека со средним доходом городов.

10. Борнмут, Великобритания

Фото: www.flickr.com

Здесь находятся летние виллы многих английских миллионеров, телезвезд и прочих знаменитостей.

9. Сан-Франциско, Калифорния, США

Фото: www.flickr.com

Недвижимость в столице интернет-технологий вряд ли будет дешеветь.

8. Лос-Анжелес, Калифорния, США

Фото: www.flickr.com

Наверное, не надо объяснять, почему дома в этом городе кинозвезд так дороги. Цены на недвижимость здесь растут быстрее, чем доходы.

7. Гонолулу, Гавайи, США

Фото: www.flickr.com

Здесь на рынке недвижимости шикуют богачи, приобретающие жилье для отдыха. Поэтому местным жителям с их доходами купить квартиру практически невозможно.

6. Мельбурн, Австралия

Фото: www.flickr.com

Хотя это не самый дорогой город Австралии, он оставил позади 400 городов из списка.

5. Сан-Хосе, Калифорния, США

Фото: www.flickr.com

Цены на недвижимость в этом быстро развивающемся благодаря высоким технологиям городе растут так же, как и он.

4. Окленд, Новая Зеландия

Фото: www.flickr.com

Единственный город в Новой Зеландии, попавший в полный список.

3. Ванкувер, Канада

Фото: www.flickr.com

Цены на недвижимость диктует легендарный район морского порта - Коал-Харбор, где купить дом может только очень богатый человек.

2. Сидней, Австралия

Фото: www.flickr.com

Сидней второй год держит второе место в списке городов с самой дорогой недвижимостью.

1. Гонконг, Китай

Фото: www.flickr.com

Хорошей иллюстрацией состояния рынка недвижимости Гонконга является цена аренды девятиметровой комнаты - 400 евро в месяц. Гонконг оставил далеко позади себя остальные города мира и по праву занял первое место.

Больше информации на эту тему найдете ЗДЕСЬ!