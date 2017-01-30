Исследование: 10 городов мира, где простой человек не сможет купить недвижимость

ПОд прицелом демографов оказались 406 городов Австралии, Канады, Ирландии, Гонконга, Японии, Новой Зеландии, Сингапура, Великобритании и США. Портал Kodu выбрал десять самых дорогих для обычного человека со средним доходом городов.
10. Борнмут, Великобритания
Фото: www.flickr.com
Здесь находятся летние виллы многих английских миллионеров, телезвезд и прочих знаменитостей.
9. Сан-Франциско, Калифорния, США
Фото: www.flickr.com
Недвижимость в столице интернет-технологий вряд ли будет дешеветь.
8. Лос-Анжелес, Калифорния, США
Фото: www.flickr.com
Наверное, не надо объяснять, почему дома в этом городе кинозвезд так дороги. Цены на недвижимость здесь растут быстрее, чем доходы.
7. Гонолулу, Гавайи, США
Фото: www.flickr.com
Здесь на рынке недвижимости шикуют богачи, приобретающие жилье для отдыха. Поэтому местным жителям с их доходами купить квартиру практически невозможно.
6. Мельбурн, Австралия
Фото: www.flickr.com
Хотя это не самый дорогой город Австралии, он оставил позади 400 городов из списка.
5. Сан-Хосе, Калифорния, США
Фото: www.flickr.com
Цены на недвижимость в этом быстро развивающемся благодаря высоким технологиям городе растут так же, как и он.
4. Окленд, Новая Зеландия
Фото: www.flickr.com
Единственный город в Новой Зеландии, попавший в полный список.
3. Ванкувер, Канада
Фото: www.flickr.com
Цены на недвижимость диктует легендарный район морского порта - Коал-Харбор, где купить дом может только очень богатый человек.
2. Сидней, Австралия
Фото: www.flickr.com
Сидней второй год держит второе место в списке городов с самой дорогой недвижимостью.
1. Гонконг, Китай
Фото: www.flickr.com
Хорошей иллюстрацией состояния рынка недвижимости Гонконга является цена аренды девятиметровой комнаты - 400 евро в месяц. Гонконг оставил далеко позади себя остальные города мира и по праву занял первое место.
Больше информации на эту тему найдете ЗДЕСЬ!