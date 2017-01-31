Дожили! Портал недвижимости предлагает жить... на стадионе!

А именно: предлагается купить договор аренды VIP-ложи на футбольном стадионе A. Le Coq Arena.

Фото: KV.EE

В ложе площадью 38 м2 есть все необходимое не только для того, чтобы с комфортом болеть за любимую команду или следить за происходящим на стадионе мероприятием. Здесь есть кухонный уголок с бытовой техникой, туалет, душ, большие окна и ковровое покрытие в виде искусственного газона.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Имеется выход на личный балкон, где могут с комфортом разместиться 12 человек.

Фото: KV.EE

Другие фотографии и подробная информация находятся на странице KV.EE. Остается только заметить, что объявление вдруг стало неактивным. Это могло произойти по двум причинам: либо странный договор-таки подписан, либо автору этого объявления принадлежит еще одно, про пентхауз для кошки, над которым мы потешались весь вчерашний день. Согласитесь, что и то, и другое может скрасить наши серые слякотные будни.