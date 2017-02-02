Названы претенденты на звание лучшей машины в мире

Из десяти моделей, претендующих на звание лучшего автомобиля на планете, пять выпускаются марками, входящими в состав концерна Volkswagen. В окончательном листе претендентов значатся четыре немецкие модели, три японские, а также по одной из Чехии, Великобритании и Италии, пишет motor.ru.

Помимо лучшего автомобиля в мире, на автосалоне в Нью-Йорке будут объявлены победители в категориях «Лучший роскошный автомобиль года», «Лучший спорткар года», «Лучший „зеленый“ автомобиль года» и «Лучший городской автомобиль года».

Шорт-лист финалистов конкурса выглядит так: