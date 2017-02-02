Проведение Тартуского марафона под вопросом

"Сейчас трасса покрыта слоем снега толщиной примерно в 10 см. Снег можно было бы спрессовать, затем потребовалось бы еще сантиметров пять снега, и тогда можно было бы говорить, что лыжня достаточно хорошего качества. Требуется, чтобы снежный покров достиг по меньшей мере толщины 15 см – тогда марафон можно было бы проводить на оригинальной трассе", - сказал Кельк.

Директор марафона заверил, что заезд на открытой лыжне состоится, состоится также и оповестительный марафон, однако место их проведения по-прежнему не названы — главной альтернативной трассой, по его словам, остается Маммасте.

По данным на 26 января, на 44-й Тартуский марафон зарегистрировались 3584 участника – 2955 лыжников на дистанцию в 63 км и 629 человек на дистанцию в 31 км.