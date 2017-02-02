Префект: никакой опасности в центре Таллинна нет

"Подтверждаю, что находящиеся в Эстонии вне опасности", - сказал Яани в новостной программе ERR.

Около 14.00 в Кризисный центр поступило сообщение, что в расположенном в центре Таллинна на улице Розени отеле слышны выстрелы. По предварительной информации, стреляли из похожего на пистолет оружия. В результате стрельбы пострадал 45-летний мужчина, получивший ранение в ногу. Его состояние не является опасным для жизни. Раненый доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело, его ведет бюро по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.