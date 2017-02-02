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ЭОК призывает жителей страны заниматься спортом на тропах здоровья

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Февраль станет в Эстонии месяцем троп здоровья "Во имя здоровой республики!" – акция призвана побудить жителей страны чаще заниматься активным отдыхом на тропах здоровья.

В Эстонии насчитывается свыше ста троп здоровья, и любой желающий найдет маршрут поблизости от дома. Тропы здоровья абсолютно бесплатны, там всегда свежий воздух и ими можно пользоваться в любое время года, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Эстонского олимпийского комитета (ЭОК).

По словам главы фонда Eesti Terviserajad (Эстонские тропы здоровья) Ало Лыоке, месяц троп здоровья призван побудить всех жителей страны заниматься активным отдыхом на свежем воздухе – вне зависимости от возраста, выбранного вида активности и темпа.

Информация о времени и местах проведения тренировок будет регулярно пополняться на сайте www.terviserajad.ee.

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